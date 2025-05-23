23 травня, 17:30
Просто і смачно: цей салат – вітамінна бомба
Основні тези
- Салат готується за 15 хвилин та розрахований на 2 порції.
- Треба просто нарізати овочі, порвати салат руками та відкрити банку кукурудзи.
Салат з редискою, моцарелою та кукурудзою набирає популярності завдяки своїй простоті та швидкості приготування. До того ж він неймовірно вітамінний – це ще більше спонукає його приготувати.
Треба просто нарізати овочі, порвати салат руками та відкрити банку кукурудзи. Рецептом салату ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Салат з редискою, моцарелою та кукурудзою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– листя салату – на смак;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 редиски;
– 8 томатів чері;
– 100 грамів міні-моцарели;
– оливкова олія – на смак;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Добре промийте листя салату під проточною водою й обсушіть. Нарвіть руками листя у велику тарілку, в якій зручно буде перемішати салат.
- Редиску й помідори чері добре промийте, видаліть плодоніжки та хвостики. Наріжте редиску тонкими кружечками, а помідори розріжте на чверті. Кульки моцарели розріжте на четвертинки.
- Додайте в миску з салатом кукурудзу, нарізані овочі та моцарелу. Посоліть і поперчіть, приправте оливковою олією.
Смачного!
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