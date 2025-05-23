Просто і смачно: цей салат – вітамінна бомба

Салат з редискою, моцарелою та кукурудзою набирає популярності завдяки своїй простоті та швидкості приготування. До того ж він неймовірно вітамінний – це ще більше спонукає його приготувати.

Треба просто нарізати овочі, порвати салат руками та відкрити банку кукурудзи. Рецептом салату ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Не гуакамоле єдиним: готуємо смачнезну закуску з авокадо Салат з редискою, моцарелою та кукурудзою Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– листя салату – на смак;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 4 редиски;

– 8 томатів чері;

– 100 грамів міні-моцарели;

– оливкова олія – на смак;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Добре промийте листя салату під проточною водою й обсушіть. Нарвіть руками листя у велику тарілку, в якій зручно буде перемішати салат.

Редиску й помідори чері добре промийте, видаліть плодоніжки та хвостики. Наріжте редиску тонкими кружечками, а помідори розріжте на чверті. Кульки моцарели розріжте на четвертинки.

Додайте в миску з салатом кукурудзу, нарізані овочі та моцарелу. Посоліть і поперчіть, приправте оливковою олією. Смачного! Теж приготуйте: простий салат з буряком, смачніший за вінегрет.