В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі

Салати – це не лише яскраве доповнення до святкових столів, але й чудове урізноманітнення меню. На великодньому столі традиційно домінують м'ясні страви, тому овочеві салати будуть доречними.

І салат з редискою – один із найбільш вдалих варіантів. Це класика навесні, коли хрумкий овоч тільки-но з'являється на наших столах. Рецептом смачного салату на Великдень ділиться 24 Канал.

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Салат з редискою, огірками і яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів редиски;

– 2 огірки;

– 2 яйця;

– пучок зелені.



Для соусу:

– 200 грамів сметани 15%;

– 1 лимон;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на круто – приблизно 8 хвилин. Остудіть та очистьте. Акуратно розріжте на четвертинки, щоб жовток не розпався.

Помийте овочі, редиску очистьте та наріжте тонкими пластинками. Огірок поріжте кружечками чи соломкою – як до вподоби.

Приготуйте соус. Пересипте сметану у глибоку миску, додайте декілька крапель лимонного соку, трохи солі та перцю. Все гарно перемішайте та заправте салат.

Прикрасьте закуску кропом, петрушкою чи шматочком лимона.

Подавати салат бажано одразу, адже овочі можуть пустити сік та розм'якнути.

Смачного!

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