31 березня, 17:31
В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі
Салати – це не лише яскраве доповнення до святкових столів, але й чудове урізноманітнення меню. На великодньому столі традиційно домінують м'ясні страви, тому овочеві салати будуть доречними.
І салат з редискою – один із найбільш вдалих варіантів. Це класика навесні, коли хрумкий овоч тільки-но з'являється на наших столах. Рецептом смачного салату на Великдень ділиться 24 Канал.
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Салат з редискою, огірками і яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів редиски;
– 2 огірки;
– 2 яйця;
– пучок зелені.
Для соусу:
– 200 грамів сметани 15%;
– 1 лимон;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто – приблизно 8 хвилин. Остудіть та очистьте. Акуратно розріжте на четвертинки, щоб жовток не розпався.
- Помийте овочі, редиску очистьте та наріжте тонкими пластинками. Огірок поріжте кружечками чи соломкою – як до вподоби.
- Приготуйте соус. Пересипте сметану у глибоку миску, додайте декілька крапель лимонного соку, трохи солі та перцю. Все гарно перемішайте та заправте салат.
- Прикрасьте закуску кропом, петрушкою чи шматочком лимона.
- Подавати салат бажано одразу, адже овочі можуть пустити сік та розм'якнути.
Смачного!
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