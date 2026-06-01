Найхрусткіший салат сезону: готуємо з редиски та огірків

1 червня, 14:35
Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли починається врожай овочів, цим просто необхідно скористатися. А кращого способу для цього аніж салат просто не знайти!

Редиска та сир – це гармонійне поєднання, яке чудово працює у всіх випадках. Додаємо огірки та ще кілька акцентів – і отримуємо найхрусткіший салат, розповідає yanni.cooking.

Як приготувати хрусткий салат з редискою? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– огірки;
– редиска;
– кріп;
– зелена цибуля;
– фелата;
– кедрові горішки;
для соусу: 
– густий йогурт;
– сік лимона;
– трішки цедри;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Помийте та обсушіть овочі та зелень.
  2. Огірки й редиску наріжте тонкими кружальцями або напівкружальцями, а зелену цибулю та кріп дрібно нашаткуйте.
  3. Сир фелата акуратно наріжте невеликими кубиками або просто розкришіть руками.
  4. Кедрові горішки висипте на суху пательню й підсушіть на середньому вогні протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, до появи легкого золотавого відтінку та приємного аромату.
  5. Для заправки в окремій піалі з'єднайте густий йогурт, свіжовичавлений сік лимона та дрібку тертої цедри.
  6. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком, після чого ретельно перемішайте соус до однорідності.
  7. У глибоку салатницю викладіть підготовлені огірки, редиску та всю зелень.
  8. Полийте овочі йогуртовим соусом і делікатно перемішайте.
  9. Зверху викладіть шматочки фелати й щедро притрусіть салат підсмаженими кедровими горішками перед самою подачею.

