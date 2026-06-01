1 червня, 14:35
Найхрусткіший салат сезону: готуємо з редиски та огірків
Коли починається врожай овочів, цим просто необхідно скористатися. А кращого способу для цього аніж салат просто не знайти!
Редиска та сир – це гармонійне поєднання, яке чудово працює у всіх випадках. Додаємо огірки та ще кілька акцентів – і отримуємо найхрусткіший салат, розповідає yanni.cooking.
Як приготувати хрусткий салат з редискою?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– огірки;
– редиска;
– кріп;
– зелена цибуля;
– фелата;
– кедрові горішки;
для соусу:
– густий йогурт;
– сік лимона;
– трішки цедри;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помийте та обсушіть овочі та зелень.
- Огірки й редиску наріжте тонкими кружальцями або напівкружальцями, а зелену цибулю та кріп дрібно нашаткуйте.
- Сир фелата акуратно наріжте невеликими кубиками або просто розкришіть руками.
- Кедрові горішки висипте на суху пательню й підсушіть на середньому вогні протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, до появи легкого золотавого відтінку та приємного аромату.
- Для заправки в окремій піалі з'єднайте густий йогурт, свіжовичавлений сік лимона та дрібку тертої цедри.
- Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком, після чого ретельно перемішайте соус до однорідності.
- У глибоку салатницю викладіть підготовлені огірки, редиску та всю зелень.
- Полийте овочі йогуртовим соусом і делікатно перемішайте.
- Зверху викладіть шматочки фелати й щедро притрусіть салат підсмаженими кедровими горішками перед самою подачею.