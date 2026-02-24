Цей шедевральний салат витрати не потребує: рецепт з сардиною, який незаслужено забувають

Сардина – це завжди про випадки, коли хочеться чогось оригінального. І головне – з турботою до бюджету.

Досвідчені господині знають: шедевр можна створити з найпростіших продуктів, головне – правильне поєднання інгредієнтів та смаків. Цей салат точно потрапляє в категорію страв, які хочеться готувати якомога частіше, розповідає портал Pysznosci.

Як приготувати смачний салат з сардинами?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка сардини;

– 50 грамів кукурудзи;

– 3 солені огірки;

– 1 цибуля;

– 3 варені яйця;

– зелень;

– майонез для заправки.

Шедевр без витрат / Фото Freepik

Приготування:

Спершу відваріть яйця на круто, зачекайте, поки вони охолонуть, і зніміть шкаралупу. Наріжте їх охайними кубиками та перекладіть у глибоку ємність. Окремо подрібніть цибулю і пасеруйте її на сковороді до появи золотистого відтінку, після чого дайте їй трохи охолонути і з'єднайте з яйцями. Підготуйте рибну основу: відкрийте банку з сардинами, ретельно злийте всю олію та видаліть кісточки. Філе розділіть на великі апетитні шматочки. Додайте до основних інгредієнтів нарізані кубиками мариновані огірки та консервовану кукурудзу. Обережно перемішайте всі компоненти, намагаючись зберегти цілісність рибних скибочок. На завершення заправте страву невеликою кількістю майонезу та ще раз легкими рухами доведіть до однорідності. Перед тим як ставити салат на стіл, прикрасьте його дрібно нарізаною свіжою зеленню кропу та петрушки.

Чим можна замінити майонез?

Якщо ви хочете "полегшити" салат, для цього варто замінити заправку. До речі, це додасть страві легкої вишуканості, розповідає Przyslij przepis.

Cпробуйте змішати майонез із грецьким йогуртом або нежирною сметаною у пропорції 1:1. Додайте до цієї суміші чайну ложку лагідної гірчиці та кілька крапель лимонного соку.

Гірчиця додасть страві пікантності, а лимонний сік ідеально підкреслить смак сардин, водночас робивши салат менш калорійним.

