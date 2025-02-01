Швидко, легко та завжди смачно: рецепт популярного салату з сардини

Салат з сардини ніколи не втратить популярності. Це легкий спосіб подати на стіл щось смачне та поживне буквально в лічені хвилини.

Цей салат завжди раді бачити на столі. Треба лише кілька інгредієнтів та трішки часу, щоб потішити близьких таким знайомим смаком. 24 Канал пропонує приготувати салат з сардиною за рецептом nv.food.

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Рецепт салату з сардиною

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих сардин;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 3 яйця;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 2 маринованих огірки;

– 100 грамів твердого сиру;

– майонез – до смаку;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– зелень – для прикраси.

Приготування:

Відваріть картоплю, моркву та яйця. Дайте їм охолонути, потім очистьте. Натерти на великій тертці. Посоліть та поперчіть до смаку. Дрібно наріжте цибулю та огірки. Розімніть рибу виделкою та злийте зайву рідину. На тарілку, використовуючи кухонне кільце, викладіть салат, промащуючи шари майонезом у такій послідовності: картопля, сардина, зелена цибуля, огірки, яйця, морква. Прикрасьте натертим на дрібній тертці сиром та зеленню.

Смачного!

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