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9 липня, 00:26
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Забута зірка 90-х: салат з сардиною, який завжди буде у пригоді

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з сардиною є ситним і смачним доповненням до кулінарного арсеналу кожної господині. 
  • У 90-х цей рецепт був особливо "ходовим".

Смачний та ситний салат ніколи не буде зайвим в кулінарному арсеналі. Тим паче коли йдеться про такі знайомі інгредієнти.

У 90-х господині не мали такого доступу до продуктів, та навіть попри це уміли зробити щось вишукане з найпростіших інгредієнтів. Цей салат – яскравий тому доказ, розповідає 24 Канал.

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Рецепт салату з сардиною 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 1 банка сардини;
– 50 грамів кукурудзи;
– 3 солені огірки;
– 1 цибуля;
– 3 варені яйця;
– зелень;
– майонез для заправки. 

Приготування

  1. Відварюємо яйця, охолоджуємо та очищаємо від шкаралупи. Нарізаємо кубиками й перекладаємо у глибоку миску.

  2. Цибулю дрібно шаткуємо, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору, трохи охолоджуємо та додаємо до яєць.

  3. Відкриваємо консерву з сардинами, зливаємо зайву олію. Обережно видаляємо кістки, а філе нарізаємо на великі шматочки.

  4. Мариновані огірки ріжемо кубиками та додаємо до салату. Висипаємо консервовану кукурудзу, акуратно перемішуємо, стараючись не зламати шматочки риби.

  5. Додаємо ложку-другу майонезу, знову перемішуємо до однорідності.

  6. Перед подачею посипаємо дрібно нарізаним кропом і петрушкою.

Смачного!

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