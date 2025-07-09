Забута зірка 90-х: салат з сардиною, який завжди буде у пригоді

Смачний та ситний салат ніколи не буде зайвим в кулінарному арсеналі. Тим паче коли йдеться про такі знайомі інгредієнти.

У 90-х господині не мали такого доступу до продуктів, та навіть попри це уміли зробити щось вишукане з найпростіших інгредієнтів. Цей салат – яскравий тому доказ, розповідає 24 Канал. Не пропустіть Як у дитинстві, тільки краще: перевірений рецепт легендарного десерту "Бите скло" Рецепт салату з сардиною Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 банка сардини;

– 50 грамів кукурудзи;

– 3 солені огірки;

– 1 цибуля;

– 3 варені яйця;

– зелень;

– майонез для заправки. Приготування: Відварюємо яйця, охолоджуємо та очищаємо від шкаралупи. Нарізаємо кубиками й перекладаємо у глибоку миску. Цибулю дрібно шаткуємо, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору, трохи охолоджуємо та додаємо до яєць. Відкриваємо консерву з сардинами, зливаємо зайву олію. Обережно видаляємо кістки, а філе нарізаємо на великі шматочки. Мариновані огірки ріжемо кубиками та додаємо до салату. Висипаємо консервовану кукурудзу, акуратно перемішуємо, стараючись не зламати шматочки риби. Додаємо ложку-другу майонезу, знову перемішуємо до однорідності. Перед подачею посипаємо дрібно нарізаним кропом і петрушкою. Смачного! Він підкорив весь світ: рецепт класичного англійського сніданку.