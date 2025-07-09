В 90-х хозяйки не имели такого доступа к продуктам, и даже несмотря на это умели сделать что-то изысканное из самых простых ингредиентов. Этот салат – яркое тому доказательство, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата с сардиной

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка сардины;

– 50 граммов кукурузы;

– 3 соленых огурца;

– 1 лук;

– 3 вареных яйца;

– зелень;

– майонез для заправки.

Приготовление:

Отвариваем яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Нарезаем кубиками и перекладываем в глубокую миску. Лук мелко шинкуем, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, немного охлаждаем и добавляем к яйцам. Открываем консерву с сардинами, сливаем лишнее масло. Осторожно удаляем кости, а филе нарезаем на крупные кусочки. Маринованные огурцы режем кубиками и добавляем в салат. Высыпаем консервированную кукурузу, аккуратно перемешиваем, стараясь не сломать кусочки рыбы. Добавляем ложку-другую майонеза, снова перемешиваем до однородности. Перед подачей посыпаем мелко нарезанным укропом и петрушкой.

Приятного аппетита!

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