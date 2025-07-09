В 90-х хозяйки не имели такого доступа к продуктам, и даже несмотря на это умели сделать что-то изысканное из самых простых ингредиентов. Этот салат – яркое тому доказательство, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт салата с сардиной
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка сардины;
– 50 граммов кукурузы;
– 3 соленых огурца;
– 1 лук;
– 3 вареных яйца;
– зелень;
– майонез для заправки.
Приготовление:
Отвариваем яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Нарезаем кубиками и перекладываем в глубокую миску.
Лук мелко шинкуем, обжариваем на сковороде до золотистого цвета, немного охлаждаем и добавляем к яйцам.
Открываем консерву с сардинами, сливаем лишнее масло. Осторожно удаляем кости, а филе нарезаем на крупные кусочки.
Маринованные огурцы режем кубиками и добавляем в салат. Высыпаем консервированную кукурузу, аккуратно перемешиваем, стараясь не сломать кусочки рыбы.
Добавляем ложку-другую майонеза, снова перемешиваем до однородности.
Перед подачей посыпаем мелко нарезанным укропом и петрушкой.
Приятного аппетита!
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