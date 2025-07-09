У 90-х господині не мали такого доступу до продуктів, та навіть попри це уміли зробити щось вишукане з найпростіших інгредієнтів. Цей салат – яскравий тому доказ, розповідає 24 Канал.
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Рецепт салату з сардиною
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка сардини;
– 50 грамів кукурудзи;
– 3 солені огірки;
– 1 цибуля;
– 3 варені яйця;
– зелень;
– майонез для заправки.
Приготування:
Відварюємо яйця, охолоджуємо та очищаємо від шкаралупи. Нарізаємо кубиками й перекладаємо у глибоку миску.
Цибулю дрібно шаткуємо, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору, трохи охолоджуємо та додаємо до яєць.
Відкриваємо консерву з сардинами, зливаємо зайву олію. Обережно видаляємо кістки, а філе нарізаємо на великі шматочки.
Мариновані огірки ріжемо кубиками та додаємо до салату. Висипаємо консервовану кукурудзу, акуратно перемішуємо, стараючись не зламати шматочки риби.
Додаємо ложку-другу майонезу, знову перемішуємо до однорідності.
Перед подачею посипаємо дрібно нарізаним кропом і петрушкою.
Смачного!
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