Зарядить енергією та допоможе схуднути: готуємо салат з незвичного інгредієнта

Цей салат чудово знайомий тип, хто піклується про свою фігуру. В ньому дуже мало калорій, однак поживність страви від цього не страждає.

Салат з цикорієм може стати для вас новим кулінарним відкриттям. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати рецепт Beszamel та зарядитися особливим вітамінним коктейлем. Цікаво Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом Рецепт салату з цикорію Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 головки цикорію;

– 1/2 пекінської капусти;

– 1 морква;

– 1 яблуко;

– 1/2 червоного перцю;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сік половинки лимона;

– сіль і перець – до смаку;

– 1 чайна ложка насіння соняшнику або льону (за бажанням) Приготування: Розріжте цикорій на половинки, видаліть гірку серцевину та дрібно наріжте. Нашинкуйте пекінську капусту, натріть моркву та яблуко. Наріжте перець тонкою соломкою і додайте до підготовлених інгредієнтів. У мисці змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте сіллю і перцем. Полийте овочі отриманою заправкою та ретельно перемішайте. За бажанням можна додати насіння соняшнику або льону для додаткової порції клітковини. Смачного! Смачно нагодувати сім'ю можна легко: ресторанна запіканка за лічені хвилини.