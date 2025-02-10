Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Зарядить енергією та допоможе схуднути: готуємо салат з незвичного інгредієнта
10 лютого, 07:46
2

Зарядить енергією та допоможе схуднути: готуємо салат з незвичного інгредієнта

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей салат чудово знайомий тип, хто піклується про свою фігуру. В ньому дуже мало калорій, однак поживність страви від цього не страждає.

Салат з цикорієм може стати для вас новим кулінарним відкриттям. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати рецепт Beszamel та зарядитися особливим вітамінним коктейлем.

Цікаво Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом

Рецепт салату з цикорію 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 головки цикорію;
– 1/2 пекінської капусти;
– 1 морква;
– 1 яблуко;
– 1/2 червоного перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сік половинки лимона;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 чайна ложка насіння соняшнику або льону (за бажанням)

Приготування

  1. Розріжте цикорій на половинки, видаліть гірку серцевину та дрібно наріжте.
  2. Нашинкуйте пекінську капусту, натріть моркву та яблуко.
  3. Наріжте перець тонкою соломкою і додайте до підготовлених інгредієнтів.
  4. У мисці змішайте оливкову олію з лимонним соком, приправте сіллю і перцем.
  5. Полийте овочі отриманою заправкою та ретельно перемішайте.
  6. За бажанням можна додати насіння соняшнику або льону для додаткової порції клітковини.

Смачного!

Смачно нагодувати сім'ю можна легко: ресторанна запіканка за лічені хвилини. 