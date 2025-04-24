Швидко, смачно і поживно: фантастичний салат з тунцем

Простий салат з тунцем – це легка страва на обід чи вечерю. Він не тільки слугує ідеальним гарніром до буденних страв, але й додає нотку оригінальності святковим столам.

У кулінарії тунець і яйця є однією з найулюбленіших комбінацій. Сьогодні 24 Канал ділиться рецептом корисного салату з тунця та яєць, який обіцяє задовольнити кожного.

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Салат з тунцем і яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця;

– 3 яйця;

– 200 грамів листя салату;

– 200 грамів помідорів;

– 1 фіолетова цибуля;

– чорний, червоний перець і сіль – на смак;

– 2 столові ложки оливкової олії або майонезу.

Приготування:

Відкрийте банку з тунцем, злийте рідину, а рибу розділіть на шматочки. Листя салату промийте під проточною водою.

Яйця відваріть, очистьте і наріжте великими часточками. Цибулю також очистьте і наріжте тонкими півкільцями.

У широкій мисці змішайте всі попередньо приготовані інгредієнти, крім яєць.

Посоліть салат і полийте оливковою олією або майонезом. Знову все акуратно перемішайте.

Перед подачею салату на стіл додайте зверху часточки яєць і поперчіть.

Смачного!

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