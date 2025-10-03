Легкий салат з простих інгредієнтів – чудова опція для смачної вечері після робочого дня. Пора насолоджуватися відпочинком!

Смачний та ситний салат допоможе набратися сил після важкого дня, не змушуючи довго стояти біля плити. Ви навіть можете зберегти рецепт до свята – він точно зникне зі столу першим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Fajne gotowanie.

Чим ще смачно заправити салат?



Ви можете урізноманітнити смак інгредієнтів, скориставшись класичною французькою заправкою – олією з невеликою кількістю оцту. Вона смакуватиме ще краще, якщо додати дрібку кмину, розповідає портал Shuba.

Як приготувати ситний салат на вечерю?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів броколі;

– половинка червоної цибулі;

– 3 яйця;

– 4 столові ложки консервованої цибулі;

– 150 мілілітрів натурального йогурту;

– 25 грамів майонезу;

– насіння соняшника;

– 60 грамів сиру фета;

– сіль, перець, лимонний сік, часник, кріп.

Приготування:

Броколі розберіть на невеликі суцвіття. Відваріть капусту до м’якості, попередньо збризнувши її соком лимона. Яйця зваріть на круто. Зубчик часнику очистіть і пропустіть через прес. Змішайте його з йогуртом та майонезом, посоліть і додайте дрібно нарізаний кріп. Червону цибулю наріжте тоненькими півкільцями та з’єднайте з консервованою кукурудзою у великій мисці. Яйця очистіть і наріжте середніми кубиками, додайте їх до цибулі, кукурудзи та броколі. Залийте салат підготовленим соусом, приправте чорним перцем і ретельно перемішайте. На сухій сковороді підрум’яньте соняшникове насіння. Готову страву посипте насінням і подрібненим сиром.

Смачного!

