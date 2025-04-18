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18 квітня, 21:57
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Геніальні речі прості: елементарний салат, який зметуть зі столу швидше, аніж паску

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З цим салатом ваше застілля розпочнеться дуже жваво. Готуйте його якомога більше – гості зазвичай одразу розбирають його по тарілках.

Для того, щоб вразити рідних та гостей, не потрібно вигадувати складних страв. Поєднуємо улюблені інгредієнти – і задоволення гарантоване, розповідає 24 Канал.

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Рецепт салату з куркою та яйцем

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів курячого філе;
– 120 грамів консервованої кукурудзи;
– 170 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– майонез або інший соус для заправки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Сир нарізаємо кубиками. 
  2. Так само нарізаємо варене куряче філе. 
  3. Варені яйця також нарізаємо кубиками. 
  4. Все змішуємо, заправляємо, солимо та перчимо до смаку. 

Смачного!

Це надбання поколінь господинь: рецепт паски на літр молока. 