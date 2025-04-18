Геніальні речі прості: елементарний салат, який зметуть зі столу швидше, аніж паску

З цим салатом ваше застілля розпочнеться дуже жваво. Готуйте його якомога більше – гості зазвичай одразу розбирають його по тарілках.

Для того, щоб вразити рідних та гостей, не потрібно вигадувати складних страв. Поєднуємо улюблені інгредієнти – і задоволення гарантоване, розповідає 24 Канал.

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Рецепт салату з куркою та яйцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 120 грамів консервованої кукурудзи;

– 170 грамів твердого сиру;

– 3 яйця;

– майонез або інший соус для заправки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Сир нарізаємо кубиками. Так само нарізаємо варене куряче філе. Варені яйця також нарізаємо кубиками. Все змішуємо, заправляємо, солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

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