18 квітня, 21:57
Геніальні речі прості: елементарний салат, який зметуть зі столу швидше, аніж паску
З цим салатом ваше застілля розпочнеться дуже жваво. Готуйте його якомога більше – гості зазвичай одразу розбирають його по тарілках.
Для того, щоб вразити рідних та гостей, не потрібно вигадувати складних страв. Поєднуємо улюблені інгредієнти – і задоволення гарантоване, розповідає 24 Канал.
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Рецепт салату з куркою та яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 120 грамів консервованої кукурудзи;
– 170 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– майонез або інший соус для заправки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Сир нарізаємо кубиками.
- Так само нарізаємо варене куряче філе.
- Варені яйця також нарізаємо кубиками.
- Все змішуємо, заправляємо, солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
Це надбання поколінь господинь: рецепт паски на літр молока.