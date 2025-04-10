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10 квітня, 23:55
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Його треба ставити в центр столу: великодній салат у вигляді писанки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Повірте – цей салат спричинить справжній фурор. І мова не лише про смак – усі оцінять його неперевершений вигляд.

Цей салат буде першою стравою, яку ваші гості помітять на столі. А коли вони його спробують, то неодмінно будуть розхвалювати ваш кулінарний талант та розпитувати рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт салату-писанки 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 варені курячих філе;
– 3 – 4 варених яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованого ананаса;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 болгарський перець;
– майонез;
– зелена цибуля;
– оливки. 

Приготування

  1. Нарізаємо яйця та філе на кубики. Дрібно шаткуємо зелену цибулю. Сир натираємо на тертці.
  2. На плоскому блюді майонезом малюємо контур у формі яйця.
  3. Починаємо викладати інгредієнти: першим шаром кладемо варене куряче філе, змащуємо його майонезом.
  4. Другим шаром викладаємо консервований ананас, посипаємо вареними яйцями і знову покриваємо майонезом.
  5. Посипаємо все натертим сиром і ще раз змащуємо майонезом.
  6. Прикрашаємо салат кукурудзою, зеленою цибулею, нарізаним болгарським перцем соломкою та оливками, створюючи візерунки у вигляді писанки.

Смачного!

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