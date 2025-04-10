10 квітня, 23:55
Його треба ставити в центр столу: великодній салат у вигляді писанки
Повірте – цей салат спричинить справжній фурор. І мова не лише про смак – усі оцінять його неперевершений вигляд.
Цей салат буде першою стравою, яку ваші гості помітять на столі. А коли вони його спробують, то неодмінно будуть розхвалювати ваш кулінарний талант та розпитувати рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
До теми Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора
Рецепт салату-писанки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 варені курячих філе;
– 3 – 4 варених яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованого ананаса;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 болгарський перець;
– майонез;
– зелена цибуля;
– оливки.
Приготування:
- Нарізаємо яйця та філе на кубики. Дрібно шаткуємо зелену цибулю. Сир натираємо на тертці.
- На плоскому блюді майонезом малюємо контур у формі яйця.
- Починаємо викладати інгредієнти: першим шаром кладемо варене куряче філе, змащуємо його майонезом.
- Другим шаром викладаємо консервований ананас, посипаємо вареними яйцями і знову покриваємо майонезом.
- Посипаємо все натертим сиром і ще раз змащуємо майонезом.
- Прикрашаємо салат кукурудзою, зеленою цибулею, нарізаним болгарським перцем соломкою та оливками, створюючи візерунки у вигляді писанки.
Смачного!
Всі подумають, що ви замовили його в ресторані: знаменитий великодній салат з хроном.