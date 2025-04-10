Його треба ставити в центр столу: великодній салат у вигляді писанки

Повірте – цей салат спричинить справжній фурор. І мова не лише про смак – усі оцінять його неперевершений вигляд.

Цей салат буде першою стравою, яку ваші гості помітять на столі. А коли вони його спробують, то неодмінно будуть розхвалювати ваш кулінарний талант та розпитувати рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора

Рецепт салату-писанки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 варені курячих філе;

– 3 – 4 варених яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованого ананаса;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 болгарський перець;

– майонез;

– зелена цибуля;

– оливки.

Приготування:

Нарізаємо яйця та філе на кубики. Дрібно шаткуємо зелену цибулю. Сир натираємо на тертці. На плоскому блюді майонезом малюємо контур у формі яйця. Починаємо викладати інгредієнти: першим шаром кладемо варене куряче філе, змащуємо його майонезом. Другим шаром викладаємо консервований ананас, посипаємо вареними яйцями і знову покриваємо майонезом. Посипаємо все натертим сиром і ще раз змащуємо майонезом. Прикрашаємо салат кукурудзою, зеленою цибулею, нарізаним болгарським перцем соломкою та оливками, створюючи візерунки у вигляді писанки.

Смачного!

Всі подумають, що ви замовили його в ресторані: знаменитий великодній салат з хроном.