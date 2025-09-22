Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски І до свята, і на щоденний стіл: салат з яйцем за 5 хвилин
22 вересня, 06:40
3

І до свята, і на щоденний стіл: салат з яйцем за 5 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з яйцем готується з варених яєць, майонезу, гірчиці, маринованих огірків, зеленої цибулі, солі, перцю і петрушки.
  • Він доповнить як святковий, так і буденний стіл. 

Салати з яйцем – це завжди швидко, смачно і поживно. Тож не дивно, що вони мають таку велику популярність.

Цей салат повинен бути в кулінарному арсеналі кожної господині. Він не лише елементарний у виконанні, а й потішить гармонією улюблених інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Читайте також Неперевершений смак улюбленої консервації: маринуємо солодкі помідори з медом

Як зробити швидкий салат з яйцем?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 6 варених яєць;
– майонез;
– 1 столова ложка діжонської або зернистої гірчиці;
– 2 столові ложки нарізаних маринованих огірків;
– 2 столові ложки зеленої цибулі;
– сіль і перець до смаку;
– петрушка для прикраси.

Приготування

  1. Яйця відварюємо на круто, перекладаємо їх у холодну воду, щоб легше знімалася шкаралупа.
  2. Чистимо, нарізаємо шматочками.
  3. Додаємо дрібно нарізані огірки та цибулю.
  4. Окремо змішуємо майонез із гірчицею, трохи підсолюємо й приправляємо перцем.
  5. З’єднуємо соус із яйцями та овочами, перемішуємо обережно, щоб шматочки не розпалися.
  6. Прикрашаємо зеленню та подаємо з підсмаженим хлібом або використовуємо як начинку для бутербродів.

А ще ви можете приготувати таку ж смачну намазку, яка стане вашим порятунком на кожен день, за рецептом з інстаграму eatinghealthytoday.

Намазка з яйцем та зеленню 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
– 12 варених круто зварених яєць;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка гірчиці;
– вустерський соус;
– солоні огірки;
– 1 чайна ложка свіжого лимонного соку;
– паприка, сіль, перець;
– зелена цибуля;
– соєвий соус;
– кріп
– соус чилі. 

Приготування

  1. Відварюємо яйця, охолоджуємо й відділяємо жовтки від білків.
  2. Білки ріжемо дрібними кубиками, додаємо подрібнену зелень та цибулю.
  3. Жовтки з’єднуємо з майонезом, гірчицею, вустерським соусом, соком від солоних огірків, лимонним соком, спеціями та краплею гострого чилі. Ретельно перемішуємо до однорідності.
  4. Змішуємо білкову частину з соусом і обережно перемішуємо, щоб вийшла ніжна салатна маса.

Смачного!

Який салат зараз у моді? 

  • Салат з сиром та ковбасою – це закуска, яка ніколи не втрачає актуальності.
  • Він простий у приготуванні та ситний, що потішить ваших рідних.
  • А ще він такий смачний, що рідні проситимуть готувати його через день. 