Збережіть на Великдень: рецепт яєчного салату, яким захоплюються вже десятиліттями
Яєчні салати – чудова опція не тільки на Великдень, проте в цей період вони набудуть особливої актуальності. Дешеві продукти та чудовий смак завжди були їхнім головним козирем.
Цей салат готується куди швидше, аніж овочевий, а результат вражає ще більше! Особливо ним пишаються у Польщі, адже винайшли цей рецепт ще у минулому столітті, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps. Він чудово смакуватиме на великодні свята, коли у вашому розпорядженні буде багато яєць, проте ніщо не заважає приготувати його у будь-яку зручну мить.
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Рецепт Великоднього салату
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів маринованих грибів;
– 10 зварених на круто яєць;
– банка консервованого горошку;
– 5 середніх маринованих огірків;
– 2 маленьких зубчики часнику;
– сіль і перець до смаку;
– майонез;
– гірчиця,
– шніт-цибуля для прикраси.
Приготування:
- Відваріть яйця на круто в підсоленій воді, додавши трохи оцту. Це допоможе запобігти витіканню білків, якщо яйця тріснуть під час варіння.
- Поки яйця готуються, підготуйте решту компонентів. Наріжте кубиками мариновані огірки, злийте рідину з консервованого горошку та грибів, після чого гриби також подрібніть на кубики.
- Складіть у миску підготовлені гриби, огірки та зубчик часнику, який попередньо пропустіть через прес. Зварені яйця подрібніть так само й додайте до основних інгредієнтів.
- До салату введіть 2 ложки майонезу та ложку гірчиці. Щедро додайте чорного перцю, але з сіллю будьте стримані.
- За бажанням можна також додати дрібно порізану цибулю для додаткового аромату.
- Добре перемішайте салат і дайте йому настоятися кілька годин у холодильнику, щоб усі смаки гармонійно з'єдналися.
Смачного!
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