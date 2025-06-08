Він замінить улюблені страви та ніколи не набридає: салат, який "тримає планку" вже роками
- Цей салат забезпечує свіжість та ситість, тому його так всі люблять.
- Він ідеально поєднується з улюбленими стравами та може стати самостійним перекусом.
Цей салат – це фантастична порція свіжості та ситості, від якої просто неможливо відмовитися. А ще він так смакує з улюбленими стравами!
Цей салат може не тільки доповнити будь-яку трапезу, а й стати самостійним перекусом на кожен день. Прості інгредієнти та улюблений смак – салат залишається фаворитом українців вже роками. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт салату з яйцями
- Час: 20 хвилин + маринування цибулі
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 – 2 свіжих огірки;
– 2 варених курячих філе;
– 100 грамів твердого сиру;
– пучок зеленої цибулі;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
маринована цибуля:
– 1 цибулина;
– 3 – 4 столові ложки оцту;
– 150 мілілітрів води;
– пів чайної ложки цукру;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо кубиком. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду, заливаємо цибулю і відставляємо на 2 години.
- Яйця та огірки нарізаємо дрібним кубиком та змішуємо.
- Туди ж додаємо нарізану кубиками варену грудку та натираємо сир.
- З цибулі зливаємо маринад і додаємо у салат, також додаємо нарізану зелену цибулю.
- Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і добре перемішуємо.
Смачного!
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