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10 червня, 10:45
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Він замінить улюблені страви та ніколи не набридає: салат, який "тримає планку" вже роками

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цей салат забезпечує свіжість та ситість, тому його так всі люблять. 
  • Він ідеально поєднується з улюбленими стравами та може стати самостійним перекусом. 

Цей салат – це фантастична порція свіжості та ситості, від якої просто неможливо відмовитися. А ще він так смакує з улюбленими стравами!

Цей салат може не тільки доповнити будь-яку трапезу, а й стати самостійним перекусом на кожен день. Прості інгредієнти та улюблений смак – салат залишається фаворитом українців вже роками. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт салату з яйцями 

  • Час: 20 хвилин + маринування цибулі
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 4 яйця;
– 1 – 2 свіжих огірки;
– 2 варених курячих філе;
– 100 грамів твердого сиру;
– пучок зеленої цибулі;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
маринована цибуля:
– 1 цибулина;
– 3 – 4 столові ложки оцту;
– 150 мілілітрів води;
– пів чайної ложки цукру;
– 2 столові ложки цукру. 

Приготування

  1. Цибулю нарізаємо кубиком. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду, заливаємо цибулю і відставляємо на 2 години.
  2. Яйця та огірки нарізаємо дрібним кубиком та змішуємо.
  3. Туди ж додаємо нарізану кубиками варену грудку та натираємо сир.
  4. З цибулі зливаємо маринад і додаємо у салат, також додаємо нарізану зелену цибулю. 
  5. Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і добре перемішуємо. 

Смачного!

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