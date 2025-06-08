Він замінить улюблені страви та ніколи не набридає: салат, який "тримає планку" вже роками

Цей салат – це фантастична порція свіжості та ситості, від якої просто неможливо відмовитися. А ще він так смакує з улюбленими стравами!

Цей салат може не тільки доповнити будь-яку трапезу, а й стати самостійним перекусом на кожен день. Прості інгредієнти та улюблений смак – салат залишається фаворитом українців вже роками. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу "Господинька". Цікаво Не встигатимете робити: закуска з елементарних продуктів, яку господині вже охрестили геніальною Рецепт салату з яйцями Час : 20 хвилин + маринування цибулі

: 20 хвилин + маринування цибулі Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 – 2 свіжих огірки;

– 2 варених курячих філе;

– 100 грамів твердого сиру;

– пучок зеленої цибулі;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

маринована цибуля:

– 1 цибулина;

– 3 – 4 столові ложки оцту;

– 150 мілілітрів води;

– пів чайної ложки цукру;

– 2 столові ложки цукру. Приготування: Цибулю нарізаємо кубиком. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду, заливаємо цибулю і відставляємо на 2 години. Яйця та огірки нарізаємо дрібним кубиком та змішуємо. Туди ж додаємо нарізану кубиками варену грудку та натираємо сир. З цибулі зливаємо маринад і додаємо у салат, також додаємо нарізану зелену цибулю. Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і добре перемішуємо. Смачного! Жменя сиру – і насолода готова: простий рецепт улюблених сирників.