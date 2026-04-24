У 90-х цей салат любили більше за "Олівʼє": легенда знову повертається у моду

Є страви, які цілком заслужено можна вважати "вічними". Цей салат – у топі переліку, до якого хочеться повертатися знову й знову.

Навіть коли у холодильнику майже порожньо, ви все одно зможете подати до столу щось смачненьке. Цей салат колись був справжнім хітом, і зараз також заслуговує на визнання, розповідає портал "Господинька".

Як швидко приготувати смачний салат?

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 маринована цибуля;

– 3 яйця;

– 1 свіжа або варена морква;

– 1 кисло-солодке яблуко;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Чудове поєднання без зайвих прикрас / Фото "Господинька"



Приготування:

Найкраще використовувати метод пошарового викладання, щоб зберегти легкість текстури. Спершу відваріть яйця, охолодіть їх та подрібніть за допомогою великої тертки. Аналогічно натріть моркву, очищене від шкірки яблуко та твердий сир. Викладіть інгредієнти у глибоку салатницю або на плоске блюдо шарами: спочатку мариновану цибулю, потім яйця, моркву, яблуко та фінальний шар сиру. Кожен рівень злегка змащуйте майонезом, додаючи сіль та перець до смаку. Поставте готову страву в холодильник на 30 хвилин, щоб шари просочилися і салат став соковитішим.

Чому для салату потрібні кислі яблука?

Кислі яблука виконують роль природного балансира смаку, особливо в багатошарових салатах із майонезом чи сиром. Їхня виразна кислотність розбиває жирність заправки, роблячи страву менш "важкою" та додаючи їй необхідної свіжості, розповідає Akademia Smaku.

Крім того, такі сорти зазвичай мають щільнішу структуру, тому вони не перетворюються на кашу після нарізання чи натирання. В результаті ви отримаєте саме той результат, якого чекаєте.

