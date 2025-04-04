Кожен знайде той самий для себе: 3 салати на Великдень, які в тренді у 2025-му

Великдень має велике значення для кожної української родини. Звісно ж, на свято традиційно накриватимуть багатий стіл.

Обов'язковою стравою будь-якого святкового застілля є салати. Тому на великодньому столі їх має бути декілька. 24 Канал пропонує 3 великодні салати, які цього року будуть у тренді.

Читайте також В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі

Салат "Ананас" з куркою і грибами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 куряча грудинка (філе);

– 2 картоплі;

– 2 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 огірки мариновані;

– 200 грамів маринованих печериць;

– майонез – на смак;

– листя ананаса.

Приготування:

Курячу грудинку, картоплю та яйця заздалегідь відваріть. Все остудіть та очистьте.

Візьміть для салату досить велике плоске блюдо. На одній його частині буде салат, на другій – хвіст ананаса.

Першим шаром викладіть натерту на великій тертці картоплю. Змастіть на смак майонезом. Другим шаром нарізані огірки та майонезна сіточка. Третій шар – шматочки курки й майонез. Четвертий – яйця, натерті на великій тертці.

Обмажте тонким шаром майонезу всю "гірку" і посипте натертим на дрібній тертці сиром. Шар сиру теж покрийте тонким шаром майонезу.

Листя ананаса помийте, обсушіть і вставте у салат. Потім від листя почніть викладати нарізані тонкими пластинами гриби. Салат готовий.

Смачного!

Салат із пекінської капусти й авокадо

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пекінської капусти;

– 1 огірок;

– 5 помідорів чері;

– 1/2 болгарського перцю;

– 1/2 авокадо;

– 50 грамів руколи;

– 1/2 цибулі;

– сіль – на смак.



Для заправки:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Овочі попередньо помийте й обсушіть. Пекінську капусту наріжте довгими смужками, а огірок кільцями.

Перець розріжте й видаліть насіння, наріжте його невеликими шматочками. Авокадо розріжте, очистьте від шкірки і теж наріжте невеликими шматочками.

Помідори наріжте на четвертинки, а цибулю – півкільцями.

Складіть всі компоненти в миску, додайте жменю чистої й сухої руколи. Посоліть салат на смак.

Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте заправку в салат, перемішайте.

Смачного!

Салат з грейпфрутом і хамоном

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 грейпфрут;

– 60 грамів шпинату;

– хамон – до свого смаку;

– 80 грамів сиру брі.



Для заправки:

– 1 столова ложка оцту винного;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– діжонська гірчиця – на смак;

– сіль, перець чорний, спеції – на смак.

Приготування:

Викладіть шпинат на тарілку. Зверху викладіть часточки грейпфрута і слайси хамону.

В окремій мисці злегка збийте виделкою винний оцет, мед, оливкову олію і гірчицю. Посоліть, додайте перець або інші спеції.

Полийте соусом салат, додайте нарізаний кубиками сир брі безпосередньо перед подачею.

Готово!

Теж приготуйте: салат "Великодній вінок з копченим лососем".