З курочкою, шинкою та червоною рибою: 3 найкращі перевірені салати на Великдень
Якими б смачними не були ваші пасочки та мʼясні страви, а без салатів святкового застілля не відбудеться. Ось кілька перевірених рецептів, які завжди спрацьовують на "відмінно".
Є салати, які подобаються абсолютно усім. Великдень – важливе свято, на якому усе повинно бути ідеальним, тому краще звертатися до перевірених рецептів, розповідає 24 Канал.
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Святковий салат з шинкою та сиром
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 4 столові ложки майонезу;
– 200 грамів твердого сиру;
– 4 малосольні огірки;
– 4 паприки;
– 7 столових ложок грецького йогурту;
– сіль та перець до смаку;
– петрушка для присипання.
Приготування:
- У глибокій мисці зʼєднуємо майонез із йогуртом, додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо.
- Копчену шинку, сир, мариновані огірки та консервований перець нарізаємо тонкою соломкою. Зелень петрушки дрібно шинкуємо.
- Усі нарізані інгредієнти перекладаємо до миски, вливаємо підготовлений соус і ретельно перемішуємо.
- Салат подаємо в красивому салатнику, прикрашаємо свіжою петрушкою. За бажанням можна натерти трохи сиру на крупній тертці й посипати зверху для додаткового смаку.
Салат з картоплею та копченим лососем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 6 варених картоплин;
– 4 столові ложки майонезу;
– 6 скибочок копченого лосося;
– 2 солені огірки;
– 1 червона цибуля;
– 3 стебла зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– кілька помідорів черрі;
– свіжий кріп та консервована кукурудза для прикраси.
Приготування:
- Відварену картоплю очищаємо та ріжемо на акуратні кубики розміром приблизно 1 на 1 сантиметр. Мариновані огірки дрібно шаткуємо.
- У великій мисці з’єднуємо картоплю з ніжним майонезом і ретельно перемішуємо. Додаємо мелений перець для смаку та ще раз перемішуємо до однорідної консистенції.
- Філе лосося нарізаємо на невеликі шматочки та формуємо невеличкі рулетики або складки. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями.
- У салатник викладаємо картопляну суміш з огірками та майонезом. Зверху красиво розміщуємо шматочки лосося, кільця цибулі та трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі.
- Для оригінального оздоблення можна використати половинки помідорів чері, кілька гілочок свіжого кропу чи трохи консервованої кукурудзи.
Салат Гірос з куркою
- Час:
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– суміш спецій до смаку;
– 300 грамів пекінської капусти;
– 2 помідори;
– 2 червоні цибулини;
– банка консервованої кукурудзи;
– 4 солені огірки;
– 100 грамів майонезу;
– 100 грамів кетчупу;
– 5 столових ложок соняшникової олії.
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо довгими смужками, як для кебабу, та щедро приправляємо улюбленими спеціями — чудово підійде мікс із сушеного часнику, цибулі, паприки та суміші для гриля.
- Обсмажуємо м’ясо на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки. Даємо трохи охолонути.
- Для соусу змішуємо майонез із гострим кетчупом та додаємо ті ж спеції, що й до курки — для гармонійного смаку.
- Капусту шаткуємо тонкою соломкою, помідори, огірки та цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Кукурудзу відкриваємо й зціджуємо з неї рідину.
- У глибоку миску починаємо викладати салат шарами: спершу йде капуста, далі овочі впереміш із куркою. Кожен шар можна поливати соусом або подати його окремо.
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