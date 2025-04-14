З курочкою, шинкою та червоною рибою: 3 найкращі перевірені салати на Великдень

Якими б смачними не були ваші пасочки та мʼясні страви, а без салатів святкового застілля не відбудеться. Ось кілька перевірених рецептів, які завжди спрацьовують на "відмінно".

Є салати, які подобаються абсолютно усім. Великдень – важливе свято, на якому усе повинно бути ідеальним, тому краще звертатися до перевірених рецептів, розповідає 24 Канал.

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Святковий салат з шинкою та сиром

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 4 столові ложки майонезу;

– 200 грамів твердого сиру;

– 4 малосольні огірки;

– 4 паприки;

– 7 столових ложок грецького йогурту;

– сіль та перець до смаку;

– петрушка для присипання.

Приготування:

У глибокій мисці зʼєднуємо майонез із йогуртом, додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо. Копчену шинку, сир, мариновані огірки та консервований перець нарізаємо тонкою соломкою. Зелень петрушки дрібно шинкуємо. Усі нарізані інгредієнти перекладаємо до миски, вливаємо підготовлений соус і ретельно перемішуємо. Салат подаємо в красивому салатнику, прикрашаємо свіжою петрушкою. За бажанням можна натерти трохи сиру на крупній тертці й посипати зверху для додаткового смаку.

Салат з картоплею та копченим лососем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 варених картоплин;

– 4 столові ложки майонезу;

– 6 скибочок копченого лосося;

– 2 солені огірки;

– 1 червона цибуля;

– 3 стебла зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– кілька помідорів черрі;

– свіжий кріп та консервована кукурудза для прикраси.

Приготування:

Відварену картоплю очищаємо та ріжемо на акуратні кубики розміром приблизно 1 на 1 сантиметр. Мариновані огірки дрібно шаткуємо. У великій мисці з’єднуємо картоплю з ніжним майонезом і ретельно перемішуємо. Додаємо мелений перець для смаку та ще раз перемішуємо до однорідної консистенції. Філе лосося нарізаємо на невеликі шматочки та формуємо невеличкі рулетики або складки. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. У салатник викладаємо картопляну суміш з огірками та майонезом. Зверху красиво розміщуємо шматочки лосося, кільця цибулі та трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі. Для оригінального оздоблення можна використати половинки помідорів чері, кілька гілочок свіжого кропу чи трохи консервованої кукурудзи.

Салат Гірос з куркою

Час :

: Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– суміш спецій до смаку;

– 300 грамів пекінської капусти;

– 2 помідори;

– 2 червоні цибулини;

– банка консервованої кукурудзи;

– 4 солені огірки;

– 100 грамів майонезу;

– 100 грамів кетчупу;

– 5 столових ложок соняшникової олії.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо довгими смужками, як для кебабу, та щедро приправляємо улюбленими спеціями — чудово підійде мікс із сушеного часнику, цибулі, паприки та суміші для гриля. Обсмажуємо м’ясо на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки. Даємо трохи охолонути. Для соусу змішуємо майонез із гострим кетчупом та додаємо ті ж спеції, що й до курки — для гармонійного смаку. Капусту шаткуємо тонкою соломкою, помідори, огірки та цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Кукурудзу відкриваємо й зціджуємо з неї рідину. У глибоку миску починаємо викладати салат шарами: спершу йде капуста, далі овочі впереміш із куркою. Кожен шар можна поливати соусом або подати його окремо.

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