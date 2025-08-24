Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Від буженини не відрізнять навіть гурмани: готуємо шедевральне сало по-одеськи
24 серпня, 17:06
2

Від буженини не відрізнять навіть гурмани: готуємо шедевральне сало по-одеськи

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сало по-одеськи одразу стане вашою улюбленою закускою.
  • Основні інгредієнти для приготування включають свинячу грудинку, воду, сіль, лавровий лист, перець та приправи.

Апетитна закуска – це важливий акцент на будь-якому столі. А сало по-одеськи гарантує, що ваш стіл ніколи не забудуть.

Одеська кухня – це завжди неповторний колорит, встояти перед яким просто неможливо. Навіть елементарна свинина перетворюється на шедевр та смакує як делікатес, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

Цікаво 10 автентичних українських страв, які мають бути на святковому столі 24 серпня

Як приготувати смачне сало по-одеськи? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 12

Інгредієнти
– 2 кілограми свиної грудинки;
маринад:
– 2 літри води;
– 4 столові ложки солі;
– 2 лаврові листки;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– 30 горошин чорного перцю;
– 1 чайна ложка приправи каррі;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 2 головки часнику. 

Приготування

  1. Підготуйте маринад: у каструлі з’єднайте воду, сіль і всі спеції, добре розмішайте. Покладіть у рідину шматки сала й поставте каструлю на плиту.
  2. Доведіть маринад до кипіння, знімаючи піну з поверхні.
  3. Потім накрийте кришкою і варіть сало на слабкому вогні ще 15 – 20 хвилин після закипання.
  4. Після вимкнення вогню додайте в каструлю подрібнений часник. Потім переставте сало разом із маринадом у прохолодне місце мінімум на 12 годин, щоб воно добре просочилося спеціями.
  5. Зберігати сало найкраще безпосередньо в маринаді: вийняли шматочок для подачі, а решта нехай залишається в рідині.
  6. Готове сало можна подавати тонкими скибочками на бутерброди чи в складі м’ясної нарізки. 

Смачного!

Кетчуп – це вже минуле. Куди краще приготувати домашній сливовий соус, який ідеально доповнить будь-яке мʼясо. 