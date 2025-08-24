Одеська кухня – це завжди неповторний колорит, встояти перед яким просто неможливо. Навіть елементарна свинина перетворюється на шедевр та смакує як делікатес, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати смачне сало по-одеськи?
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 2 кілограми свиної грудинки;
маринад:
– 2 літри води;
– 4 столові ложки солі;
– 2 лаврові листки;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– 30 горошин чорного перцю;
– 1 чайна ложка приправи каррі;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 2 головки часнику.
Приготування:
- Підготуйте маринад: у каструлі з’єднайте воду, сіль і всі спеції, добре розмішайте. Покладіть у рідину шматки сала й поставте каструлю на плиту.
- Доведіть маринад до кипіння, знімаючи піну з поверхні.
- Потім накрийте кришкою і варіть сало на слабкому вогні ще 15 – 20 хвилин після закипання.
- Після вимкнення вогню додайте в каструлю подрібнений часник. Потім переставте сало разом із маринадом у прохолодне місце мінімум на 12 годин, щоб воно добре просочилося спеціями.
- Зберігати сало найкраще безпосередньо в маринаді: вийняли шматочок для подачі, а решта нехай залишається в рідині.
- Готове сало можна подавати тонкими скибочками на бутерброди чи в складі м’ясної нарізки.
Смачного!
