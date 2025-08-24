Одесская кухня – это всегда неповторимый колорит, устоять перед которым просто невозможно. Даже элементарная свинина превращается в шедевр и на вкус как деликатес, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить вкусное сало по-одесски?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиной грудинки;

маринад:

– 2 литра воды;

– 4 столовые ложки соли;

– 2 лавровых листа;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– 30 горошин черного перца;

– 1 чайная ложка приправы карри;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 2 головки чеснока.

Приготовление:

Подготовьте маринад: в кастрюле соедините воду, соль и все специи, хорошо размешайте. Положите в жидкость куски сала и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите маринад до кипения, снимая пену с поверхности. Затем накройте крышкой и варите сало на слабом огне еще 15 – 20 минут после закипания. После выключения огня добавьте в кастрюлю измельченный чеснок. Затем переставьте сало вместе с маринадом в прохладное место минимум на 12 часов, чтобы оно хорошо пропиталось специями. Хранить сало лучше всего непосредственно в маринаде: вынули кусочек для подачи, а остальное пусть остается в жидкости. Готовое сало можно подавать тонкими ломтиками на бутерброды или в составе мясной нарезки.

Приятного аппетита!

