Одесская кухня – это всегда неповторимый колорит, устоять перед которым просто невозможно. Даже элементарная свинина превращается в шедевр и на вкус как деликатес, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить вкусное сало по-одесски?
- Время: 1 час
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 2 килограмма свиной грудинки;
маринад:
– 2 литра воды;
– 4 столовые ложки соли;
– 2 лавровых листа;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 30 горошин черного перца;
– 1 чайная ложка приправы карри;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 2 головки чеснока.
Приготовление:
- Подготовьте маринад: в кастрюле соедините воду, соль и все специи, хорошо размешайте. Положите в жидкость куски сала и поставьте кастрюлю на плиту.
- Доведите маринад до кипения, снимая пену с поверхности.
- Затем накройте крышкой и варите сало на слабом огне еще 15 – 20 минут после закипания.
- После выключения огня добавьте в кастрюлю измельченный чеснок. Затем переставьте сало вместе с маринадом в прохладное место минимум на 12 часов, чтобы оно хорошо пропиталось специями.
- Хранить сало лучше всего непосредственно в маринаде: вынули кусочек для подачи, а остальное пусть остается в жидкости.
- Готовое сало можно подавать тонкими ломтиками на бутерброды или в составе мясной нарезки.
Приятного аппетита!
