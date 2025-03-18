Та сама пані Валевська: рецепт знаменитого на весь світ польського торта

Цей торт точно увійде в перелік ваших улюблених десертів. Горіхове безе та смородиновий крем – це дует, який точно підкорить ваш смак.

Якщо ви шукаєте оригінальний десерт для незабутнього святкування, то цей рецепт неодмінно стане вам у пригоді. Повірте – світову популярність цей торт заслужив не просто так, інформує 24 Канал з посиланням на "Субота".

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Рецепт торта пані Валевська

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

коржі:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 жовтки;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

1 пакетик розпушувача;

дрібка солі;

безе:

– 4 білки;

– дрібка солі;

– 180 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

крем:

– 400 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів вершкового масла;

додатково:

– 400 грамів густого джему з чорної смородини;

– 80 грамів нарізаних горіхів.

Приготування:

У мисці взбити яйця з цукром, ванільним цукром і невеликою кількістю солі. Додати крохмаль, добре перемішати і поступово вливати гаряче молоко, постійно помішуючи. Перелити отриману масу в каструлю і варити до загущення. Охолодити до кімнатної температури. Розтерти вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Додавати по одному жовтки, добре перемішуючи. Присіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто. Розділити його на дві частини, розкачати між пергаментом до утворення прямокутників і охолодити протягом 20 хвилин. Розгорнути тісто на пекарському аркуші і випікати протягом 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Охолодити. Збити білки з невеликою кількістю солі до утворення пишної піни. Поступово додавати цукор і продовжувати вбивати до стійких піків. Додати крохмаль і добре перемішати. Покрити коржі смородиновим джемом, нанести безе, посипати горіхами, залишаючи краї чистими. Випікати протягом 30 – 35 хвилин при температурі 150 градусів. Збити вершкове масло до пишності, потім додати заварний крем і добре перемішати. Покрити один корж кремом, накласти другий корж. Перед подачею поставити в холодильник принаймні на 1 годину.

Смачного!

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