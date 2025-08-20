Сарма – це особлива страва кримськотатарської кухні, яку варто спробувати кожному. Вона схожа на голубці, але здивує новими смаковими акцентами.

Назва страви походить від кримськотатарського слова sarmaq – "скручувати, згортати". Серед народів Кавказу вона також дуже популярна, але називається долма, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм kyrym_i_rym.

Як приготувати сарму?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 50 – 60 винагорадних листків;

– 500 грамів фаршу;

– 150 грамів рису;

– 1 – 2 цибулини;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 500 мілілітрів води або бульйону;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Свіже виноградне листя обдайте окропом на 1 – 2 хвилини, щоб стало м’яким. Рис промийте та відваріть до напівготовності. Цибулю і часник подрібніть та додайте у фарш. Додайте до м’яса рис, посоліть, поперчіть, всипте спеції й добре перемішайте. На кожен лист викладіть по 1 – 2 чайні ложки начинки ближче до основи. Загорніть краї з боків і скрутіть лист у щільний рулетик. Викладіть сарму шарами у каструлю або казан. Залийте рулетики томатною пастою, розведеною водою чи бульйоном, щоб вони були повністю покриті. Накрийте тарілкою, щоб під час приготування сарма не розкручувалася. Тушкуйте на повільному вогні 1 – 1,5 години. Слідкуйте, щоб соус не википів. За потреби додайте ще води або бульйону. Подавайте гарячою зі сметаною, мацоні або часниковим соусом.

Смачного!

