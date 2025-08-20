Кримськотатарський шедевр: як приготувати сарму – голубці у виноградних листках
- Сарма – це традиційна кримськотатарська страва, схожа на голубці, але загорнута у виноградні листки.
- Основні інгредієнти для приготування сарми включають виноградні листки, фарш, рис, цибулю, часник, томатну пасту, воду або бульйон, сіль, перець, і спеції.
Сарма – це особлива страва кримськотатарської кухні, яку варто спробувати кожному. Вона схожа на голубці, але здивує новими смаковими акцентами.
Назва страви походить від кримськотатарського слова sarmaq – "скручувати, згортати". Серед народів Кавказу вона також дуже популярна, але називається долма, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм kyrym_i_rym.
Як приготувати сарму?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 50 – 60 винагорадних листків;
– 500 грамів фаршу;
– 150 грамів рису;
– 1 – 2 цибулини;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 500 мілілітрів води або бульйону;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Свіже виноградне листя обдайте окропом на 1 – 2 хвилини, щоб стало м’яким.
- Рис промийте та відваріть до напівготовності.
- Цибулю і часник подрібніть та додайте у фарш.
- Додайте до м’яса рис, посоліть, поперчіть, всипте спеції й добре перемішайте.
- На кожен лист викладіть по 1 – 2 чайні ложки начинки ближче до основи.
- Загорніть краї з боків і скрутіть лист у щільний рулетик.
- Викладіть сарму шарами у каструлю або казан.
- Залийте рулетики томатною пастою, розведеною водою чи бульйоном, щоб вони були повністю покриті.
- Накрийте тарілкою, щоб під час приготування сарма не розкручувалася.
- Тушкуйте на повільному вогні 1 – 1,5 години. Слідкуйте, щоб соус не википів. За потреби додайте ще води або бульйону.
- Подавайте гарячою зі сметаною, мацоні або часниковим соусом.
Смачного!
