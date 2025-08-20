Крымскотатарский шедевр: как приготовить сарму – голубцы в виноградных листьях
- Сарма – это традиционное крымскотатарское блюдо, похожее на голубцы, но завернутое в виноградные листья.
- Основные ингредиенты для приготовления сармы включают виноградные листья, фарш, рис, лук, чеснок, томатную пасту, воду или бульон, соль, перец, и специи.
Сарма – это особое блюдо крымскотатарской кухни, которое стоит попробовать каждому. Оно похоже на голубцы, но удивит новыми вкусовыми акцентами.
Название блюда происходит от крымскотатарского слова sarmaq – "скручивать, сворачивать". Среди народов Кавказа оно также очень популярно, но называется долма, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм kyrym_i_rym.
Читайте также Мировое признание: какой ресторан украинской кухни впервые появился в путеводителе Мишлен
Как приготовить сарму?
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 50 – 60 виноградных листьев;
– 500 граммов фарша;
– 150 граммов риса;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 500 миллилитров воды или бульона;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- Свежие виноградные листья обдайте кипятком на 1 – 2 минуты, чтобы стало мягким.
- Рис промойте и отварите до полуготовности.
- Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш.
- Добавьте к мясу рис, посолите, поперчите, всыпьте специи и хорошо перемешайте.
- На каждый лист выложите по 1 – 2 чайные ложки начинки ближе к основанию.
- Заверните края по бокам и сверните лист в плотный рулетик.
- Выложите сарму слоями в кастрюлю или казан.
- Залейте рулетики томатной пастой, разведенной водой или бульоном, чтобы они были полностью покрыты.
- Накройте тарелкой, чтобы во время приготовления сарма не раскручивалась.
- Тушите на медленном огне 1 – 1,5 часа. Следите, чтобы соус не выкипел. При необходимости добавьте еще воды или бульона.
- Подавайте горячей со сметаной, мацони или чесночным соусом.
Приятного аппетита!
Икра из баклажанов – закуска, которую рады видеть на каждом столе. А если приготовить ее по-херсонски, то ваше кулинарное мастерство будут расхваливать очень долго.