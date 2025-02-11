Шакшука – пряна насолода ранку: смачний і простий рецепт від Пави
Шакшука – оригінальний, простий та корисний рецепт. Цей традиційний близькосхідний рецепт яєчні збагачений сумішшю трав і спецій, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає поживну їжу для заряду на цілий день.
Цей неймовірний сніданок в пряному томатному соусі змусить вас облизати пальці. Як приготувати ідеальну шакшуку розповідає 24 Канал з посиланням на переможця "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Пави).
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Шакшука від Пави
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1/2 цибулі фіолетової;
– 2 помідори;
– 1 зубок часнику;
– 1/2 болгарського перцю;
– 1/2 чайної ложки паприки солодкої;
– 1 чайна ложка цукру;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– лимонний сік – на смак;
– 2 – 3 яйця;
– 20 грамів кінзи;
– кунжутна паста (тахіні) – за бажанням;
– кмин – на смак;
– сіль, чорний перець – на смак.
Як приготувати шакшуку: дивіться відео
Приготування:
- Фіолетову цибулю дрібно наріжте, помідори обдайте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Болгарський перець наріжте дрібними смужками, часник подрібніть.
- На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте цибулю і обсмажте 2 – 3 хвилини до м'якості. Додайте часник і перемішайте, щоб він розкрив свій аромат.
- Додайте болгарський перець, помідори, солодку паприку, цукор, кмин, сіль і перець. Влийте трохи води, щоб овочі рівномірно тушкувалися. Готуйте на середньому вогні 10 – 12 хвилин, періодично помішуючи.
- Зробіть в соусі 2 – 3 заглиблення й акуратно вбийте в них яйця. Готуйте без накривання 5 – 7 хвилин, поки білок не схопиться, а жовток залишиться рідким.
- В кінці збризніть лимонним соком, посипте свіжою кінзою та подайте зі свіжим хлібом або лавашем. За бажанням додайте пасту тахіні.
Смачного!
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