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14 червня, 10:34
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Смачний відпочинок без зусиль: швидкий та соковитий шашлик з курячого стегна

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цей рецепт дозволить насолодитися улюбленим шашликом за мінімум часу. 
  • Час приготування шашлику становить 35 хвилин плюс час на маринування, рецепт розрахований на 4 порції.

Шашлик з курочки дозволяє швидко організувати смачне дозвілля. І головне – з тим самим задоволенням від трапези.

Курячий шашлик – це завжди смачно, ніжно й соковито, головне лише знайти правильний рецепт. 24 Канал пропонує зберегти один з них з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко. 

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Рецепт шашлику з курячого стегна 

  • Час: 35 хвилин + маринування
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм філе курячого стегна;
– 600 грамів бекону;
маринад: 
– 2 цибулі;
– 1 столова ложка солі;
– 2 чайні ложки перцю;
– 2 чайні ложки спецій для барбекю;
– олія;
– чебрець або розмарин. 

Приготування

  1. Мʼясо ретельно відбийте, після чого додайте всі інгредієнти для маринаду.
     
  2. Добре перемішайте і залиште настоюватися на годину.
     
  3. На харчову плівку викладіть смужки бекону, поверх розподіліть замариноване мʼясо й загорніть рулетом, як показано у відео.
     
  4. Протягніть шампури крізь рулет і поріжте на окремі порції.
     
  5. Смажте 15 – 20 хвилин, поки не з’явиться рум’яна, апетитна скоринка.

Смачного!

Він роками не втрачає популярність: салат, який підійде до всього. 