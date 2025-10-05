Манка – улюблена каша дитинства, від якої не відмовляються і дорослі. Додаємо 2 інгредієнти – і вам захочеться готувати її значно частіше.

Досвідчених господинь вирізняє вміння перетворити на шедевр навіть елементарні страви. Як надати неповторного смаку манці – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

Що додати до манки?

Є 2 прості інгредієнти, які виведуть вашу кашу на кардинально новий рівень. Це вершкове масло та сіль. Здається елементарним, але потрібно правильно розрахувати пропорції.

На кожну склянку молока потрібна столова ложка вершкового масла та дрібка солі. Тоді каша вийде ніжною і кремовою, а сіль підкреслить акценти солодких додатків.

А приготувати смачну манку, від якої не відмовляться і дорослі, ми пропонуємо за рецептом Cookpad.

Як легко приготувати манку?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 1,5 столової ложки вершкового масла;

– 1,5 столової ложки манки;

– столова ложка цукру;

– дрібка солі.

Приготування:

У мисці з’єднайте манку, цукор і сіль. Доведіть молоко до кипіння, поступово всипайте манку, безперервно помішуючи на сильному вогні. Коли суміш закипить, одразу зніміть з плити та додайте вершкове масло. Накрийте кришкою й залиште настоятися приблизно 5 хвилин.

Смачного!

