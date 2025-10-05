Укр Рус
5 октября, 16:16
2

Дети съедят ее еще горячей: что добавить в манку, чтобы она исчезала со стола за минуту

Лилия Имбировская-Сиваковская

Манка – любимая каша детства, от которой не отказываются и взрослые. Добавляем 2 ингредиента и вам захочется готовить ее значительно чаще.

Опытных хозяек отличает умение превратить в шедевр даже элементарные блюда. Как придать неповторимый вкус манке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.

Что добавить к манке?

Есть 2 простых ингредиента, которые выведут вашу кашу на кардинально новый уровень. Это сливочное масло и соль. Кажется элементарным, но нужно правильно рассчитать пропорции.

На каждый стакан молока нужна столовая ложка сливочного масла и щепотка соли. Тогда каша получится нежной и кремовой, а соль подчеркнет акценты сладких дополнений.

А приготовить вкусную манку, от которой не откажутся и взрослые, мы предлагаем по рецепту Cookpad.

Как легко приготовить манку?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 250 миллилитров молока;
– 1,5 столовой ложки сливочного масла;
– 1,5 столовой ложки манки;
– столовая ложка сахара;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В миске соедините манку, сахар и соль.
  2. Доведите молоко до кипения, постепенно всыпайте манку, непрерывно помешивая на сильном огне.
  3. Когда смесь закипит, сразу снимите с плиты и добавьте сливочное масло.
  4. Накройте крышкой и оставьте настояться примерно 5 минут.

Приятного аппетита!

