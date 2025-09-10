Додаткова порція смаку та здоровʼя: 3 супердобавки до салату від кулінарної блогерки
- Три супердобавки до салату: насіння, ягідні чи фруктові акценти, сир.
- Насіння додає хрускоту та корисних жирів, фрукти врівноважують смаки, а сир забезпечує білок.
Ви легко можете перетворити салат на шедевр, в якому ще й буде багато користі. І для цього потрібні лише найпростіші інгредієнти!
Ваш салат може стати шедевром, і не доведеться навіть змінювати рецепт. 24 Канал запитав у блогерки korolivska1, які прості інгредієнти стануть супердобавками до страви, які збагатять їх смак та додадуть користі.
Які є супердобавки до салату?
- Насіння (соняшникове, гарбузове, кунжут, чіа)
Завжди доречний інгредієнт, який додасть страві хрускоту, клітковини та жирів.
- Ягоди та фрукти (журавлина, гранат, яблуко, апельсин)
Чудова ідея для того, щоб врівноважити кислі та солодкі смаки. А ще в них багато вітамінів.
- Сир (фета, козячий, пармезан)
Смачнюща порція білка, з яким салат матиме глибший смак та краще наситить.
Яка олія найкраще підходить для салату?
Універсальний варіант – оливкова олія холодного віджиму.
Вона чудово підкреслює смак інгредієнтів та містить антиоксиданти.
Також можна уріноманітнити страву лляною, гарбузовою чи кунжутною олією.