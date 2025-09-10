Укр Рус
10 вересня, 20:51
Додаткова порція смаку та здоровʼя: 3 супердобавки до салату від кулінарної блогерки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Три супердобавки до салату: насіння, ягідні чи фруктові акценти, сир.
  • Насіння додає хрускоту та корисних жирів, фрукти врівноважують смаки, а сир забезпечує білок.

Ви легко можете перетворити салат на шедевр, в якому ще й буде багато користі. І для цього потрібні лише найпростіші інгредієнти!

Ваш салат може стати шедевром, і не доведеться навіть змінювати рецепт. 24 Канал запитав у блогерки korolivska1, які прості інгредієнти стануть супердобавками до страви, які збагатять їх смак та додадуть користі. 

Які є супердобавки до салату? 

  • Насіння (соняшникове, гарбузове, кунжут, чіа)

Завжди доречний інгредієнт, який додасть страві хрускоту, клітковини та жирів. 

  • Ягоди та фрукти (журавлина, гранат, яблуко, апельсин) 

Чудова ідея для того, щоб врівноважити кислі та солодкі смаки. А ще в них багато вітамінів. 

  • Сир (фета, козячий, пармезан)

Смачнюща порція білка, з яким салат матиме глибший смак та краще наситить. 

Яка олія найкраще підходить для салату? 

  • Універсальний варіант – оливкова олія холодного віджиму.

  • Вона чудово підкреслює смак інгредієнтів та містить антиоксиданти.

  • Також можна уріноманітнити страву лляною, гарбузовою чи кунжутною олією.