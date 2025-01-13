Несподівано, але дієво: чим можна замінити яйця в котлетах

Соковиті котлетки – чудове доповнення до будь-якого гарніру. І є багато секретів, які стануть у пригоді при їх приготуванні.

Деякі кулінари стверджують, що курячі яйця можуть негативно вплинути на текстуру та смак котлет, мовляв, через них вони стануть більш жорсткими. 24 Канал пропонує за можливості спробувати альтернативні варіанти від Ukr.Media та винести свій вердикт.

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Тофу

Тофу – це чудовий замінник яєць у котлетах. Цей корисний сир надасть страві особливого смаку і зробить її текстуру приємнішою та соковитішою. Якщо ви захочете додати його у фарш, то неодмінно перед цим слід перетворити його на пюре.

Улюблені котлети / Фото Unsplash

Сир

Сир додає котлетам пишності та ніжності. Ви можете приготувати котлети без яєць, змішавши сир з невеликою кількістю молока, що зробить страву м'якою та ніжною.

Горохове борошно

Горохове борошно є ще однією відмінною альтернативою яйцям. Перед використанням розведіть його у воді. Цей інгредієнт забезпечить котлетам соковитість і натуральний смак.

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