Це неймовірне поєднання горіхів, кислуватого варення та кремової текстури дарує особливі емоції. Як приготувати такий особливий десерт розповідає 24 Канал з посиланням на "Пляцок".
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Пляцок "Гуцулка"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для тіста:
– 4 склянки борошна;
– 250 грамів масла або маргарину;
– 4 столові ложки сметани;
– 6 жовтків;
– 2 чайні ложки розпушувача.
Для безе:
– 6 білків;
– 1 склянка цукру;
– 1 упаковка киселю (смак відповідний до варення чи ягід).
Додатково:
– варення з кислинкою (малина, смородина, вишня);
– 2 добрі жмені посічених волоських горіхів.
Для крему:
– 200 грамів масла;
– 400 грамів вареного згущеного молока.
Приготування:
- Борошно змішайте з розпушувачем, додайте нарізане кубиками холодне масло.
- Подрібніть масу ножем, поки вона не набуде вигляду дрібної крихти.
- До отриманої крихти додайте жовтки та сметану, замісіть тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини.
- З кожної частини відокремте приблизно четвертину. Обидві четвертинки загорніть у харчову плівку та помістіть у морозильну камеру.
- Основні частини тіста розкачайте та викладіть у дві форми розміром 25 на 35 сантиметрів, застелені пергаментним папером. Змастіть основу варенням або посипте свіжими ягодами, зверху додайте подрібнені горіхи.
- Білки збийте до стійкої піни, поступово додавайте цукор, збиваючи після кожного додавання.
- Додайте кисіль у порошку та збийте ще раз до однорідності. Розділіть білкову масу на дві рівні частини.
- Викладіть її на тісто з варенням та горіхами, розрівняйте.
- Заморожене тісто натріть на грубій тертці та рівномірно розподіліть зверху.
- Випікайте коржі в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 35 – 40 хвилин.
- Якщо немає можливості випікати два коржі одночасно або не вистачає однакових форм, зберігайте тісто в холодильнику. Інгредієнти для безе розділіть на дві частини, збивайте білки та формуйте другий корж після випікання першого.
- Масло кімнатної температури збийте до пухкої світлої маси, поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до однорідності.
- Викладіть увесь крем на один із коржів, рівномірно розподіліть і накрийте другим коржем. Помістіть пляцок у холодильник на ніч.
- Нарізайте пляцок, щойно дістанете його з холодильника. Подавати найкраще через пів години після нарізання.
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