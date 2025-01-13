Це неймовірне поєднання горіхів, кислуватого варення та кремової текстури дарує особливі емоції. Як приготувати такий особливий десерт розповідає 24 Канал з посиланням на "Пляцок".

Цікаво Не треба міксера і ваги: торт "всього по 3 склянки" – найпростіший рецепт десерту

Пляцок "Гуцулка"

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для тіста:

– 4 склянки борошна;

– 250 грамів масла або маргарину;

– 4 столові ложки сметани;

– 6 жовтків;

– 2 чайні ложки розпушувача.

Для безе:

– 6 білків;

– 1 склянка цукру;

– 1 упаковка киселю (смак відповідний до варення чи ягід).

Додатково:

– варення з кислинкою (малина, смородина, вишня);

– 2 добрі жмені посічених волоських горіхів.

Для крему:

– 200 грамів масла;

– 400 грамів вареного згущеного молока.

Приготування:

Борошно змішайте з розпушувачем, додайте нарізане кубиками холодне масло. Подрібніть масу ножем, поки вона не набуде вигляду дрібної крихти. До отриманої крихти додайте жовтки та сметану, замісіть тісто. Розділіть тісто на дві рівні частини. З кожної частини відокремте приблизно четвертину. Обидві четвертинки загорніть у харчову плівку та помістіть у морозильну камеру. Основні частини тіста розкачайте та викладіть у дві форми розміром 25 на 35 сантиметрів, застелені пергаментним папером. Змастіть основу варенням або посипте свіжими ягодами, зверху додайте подрібнені горіхи. Білки збийте до стійкої піни, поступово додавайте цукор, збиваючи після кожного додавання. Додайте кисіль у порошку та збийте ще раз до однорідності. Розділіть білкову масу на дві рівні частини. Викладіть її на тісто з варенням та горіхами, розрівняйте. Заморожене тісто натріть на грубій тертці та рівномірно розподіліть зверху. Випікайте коржі в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 35 – 40 хвилин. Якщо немає можливості випікати два коржі одночасно або не вистачає однакових форм, зберігайте тісто в холодильнику. Інгредієнти для безе розділіть на дві частини, збивайте білки та формуйте другий корж після випікання першого. Масло кімнатної температури збийте до пухкої світлої маси, поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до однорідності. Викладіть увесь крем на один із коржів, рівномірно розподіліть і накрийте другим коржем. Помістіть пляцок у холодильник на ніч. Нарізайте пляцок, щойно дістанете його з холодильника. Подавати найкраще через пів години після нарізання.

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