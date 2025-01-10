Торт зі згущеним молоком точно сподобається вашим рідним та гостям. З цим рецептом на кефірі ви не встигнете втомитися, як десерт буде готовий. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку порталу "Смачненьке".

Буде у пригоді Для дорослих та дітей: улюблені трубочки зі згущеним молоком без вафельниці

Рецепт швидкого торта

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 200 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Яйця збиваємо із сіллю. Вливаємо в суміш кефір, додаємо борошно з содою, замішуємо тісто. Тісто виливаємо у форму та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Згущене молоко з'єднуємо зі сметаною. Бісквіт ділимо на 3 коржі, перемащуємо кремом та ставимо у холодильник. Можна посипати торт бісквітними крихтами.

Смачного!

Можна готувати щодня: банановий десерт без цукру.