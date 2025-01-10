Торт зі згущеним молоком точно сподобається вашим рідним та гостям. З цим рецептом на кефірі ви не встигнете втомитися, як десерт буде готовий. 24 Канал пропонує зберегти собі цю знахідку порталу "Смачненьке".
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Рецепт швидкого торта
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Яйця збиваємо із сіллю.
- Вливаємо в суміш кефір, додаємо борошно з содою, замішуємо тісто.
- Тісто виливаємо у форму та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
- Згущене молоко з'єднуємо зі сметаною.
- Бісквіт ділимо на 3 коржі, перемащуємо кремом та ставимо у холодильник.
- Можна посипати торт бісквітними крихтами.
Смачного!
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