Цибуля з фаршем, загорнута у бекон, приготована на грилі: проста ідея для мангала

Страви, які на решітці – це королі весняно-літньої кухні. Цибуля загорнута у бекон привертає увагу ще до того, як встигають підрум’янитися.

Цибулеві кільця з фаршем і беконом виглядають незвично, але готуються дуже просто, пише Олександр Кубицький. Соковитий фарш усередині, м’яка цибуля і бекон, який поступово стягується на жарі та тримає всю форму – просто неперевершена страва.

Як спекти цибулеві донати з беконом на грилі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 великі цибулини;

– 500 грамів свинячого фаршу;

– 2 зубчики часнику;

– 1 червоний солодкий перець;

– зелень до смаку;

– сіль до смаку;

– спеції до смаку;

– 200 грамів бекону.

Приготування:

Цибулю очистіть і наріжте товстими кільцями, після чого розберіть її на окремі великі кільця, щоб зручно було формувати заготовки. До свинячого фаршу додайте подрібнений часник, дрібно нарізаний червоний перець, зелень, сіль і спеції, а потім добре вимішайте до однорідності. Далі між двома цибулевими кільцями щільно викладіть шар фаршу, формуючи круглу заготовку. Кожну таку заготовку обгорніть смужкою бекону, щоб він добре тримав форму під час смаження. Після цього викладіть на решітку гриля й готуйте на помірному жарі, періодично перевертаючи, поки бекон добре підрум’яниться, а фарш повністю приготується всередині. Подавати найкраще гарячими, одразу після гриля.

Як замаринувати цибулю для салату?

Цибулю для гриля нарізають тонкими півкільцями або товстішими кільцями, якщо вона піде прямо на решітку, пише Beszamel. Після нарізання її трохи стискають руками, щоб з’явився сік і швидше пішов процес маринування. Для цього достатньо кількох хвилин – за короткий час цибуля втрачає різкість і стає м’якшою на смак.

Довго тримати її не варто, бо після маринаду вона має зберегти щільність. Якщо цибуля буде занадто м’якою, на грилі вона швидко втратить форму і почне підгорати. Для м’яса або овочів зазвичай вистачає 10 – 15 хвилин, щоб смак уже змінився, а сама цибуля залишилася придатною для жару.

