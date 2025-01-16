Кулінарний символ США: який суп подають на інавгурації з 1789 року

Меню частування на інавгурації президента США повсякчас змінюється, але суп з молюсків є в ньому обов'язковим елементом ще відтоді, Джордж Вашингтон став першим президентом Сполучених Штатів. Як приготувати знаменитий New England Clam Chowder 24 Канал розповідає з посиланням на cooking.nv.

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів вершків (33 – 35%);

– 1 літр рибного бульйону;

– 500 мілілітрів води;

– 50 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла (73%);

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 300 грамів коктейлю з морепродуктів;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 3 картоплини;

– 2 чайні ложки вустерського соусу;

– 1/2 чайної ложки соусу табаско;

– 100 грамів свинини.

Приготування:

Готуємо бульйон. Налийте в каструлю 1 літр води, додайте рибні кістки, нарізану моркву, цибулю та дрібку солі. Варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин, після чого процідіть отриманий бульйон.

Картоплю та цибулю почистіть і наріжте кубиками. У сковороді розтопіть 20 грамів вершкового масла й обсмажте цибулю до прозорості.

У каструлю влийте рибний бульйон і додайте 500 мілілітрів води. Викладіть нарізану картоплю й варіть її до м'якості, приблизно 15 хвилин.

Змішайте пшеничне борошно з кукурудзяним крохмалем, додавши трохи води, щоб утворилася однорідна маса. Поступово введіть цю суміш у суп, помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Доведіть до кипіння й зменшіть вогонь.

Викладіть у суп морський коктейль і тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні.

Влийте вершки, додайте решту вершкового масла і добре перемішайте. Текстура супу повинна бути однорідна.

Додайте сіль, чорний мелений перець, вустерський соус і трохи гострого соусу табаско. Для додаткового аромату покладіть дрібно нарізану свинину.