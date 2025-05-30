Кінець одвічній суперечці: що потрібно смажити першим – цибулю чи часник

Гармонійне поєднання часнику та цибулі здатне вдосконалити велику кількість страв. Однак вже тривалий час точаться суперечки, який з овочів потрібно смажити першим.

Мало просто поєднати часник та цибулю в одній страві – це потрібно зробити правильно. Якої послідовності варто дотримуватися та які нюанси потрібно знати розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Цікаво Улюблений гарнір тепер ще кращий: як смачно запекти картоплю – рецепт, що пройшов покоління

Секрет, який стане у пригоді

Щоб отримати гармонійний і глибокий смак, починати треба з обсмажування цибулі. Нарізаємо її і викладаємо на гарячу сковорідку. Поступово цибуля випускає вологу, стає м’якою та починає золотитися.

Ідеальне доповнення страви / Фото Pixabay

Головне не поспішати, щоб цибуля стала солодкою і розкрила свій смак. Коли вона нарешті досягне золотистого відтінку, тільки тоді варто додавати на сковорідку подрібнений часник.

Памʼятайте, що часник готується дуже швидко, тому не треба відходити від плити та додавати його на пательню тільки після того, як цибуля досягне готовності.

Робиться за лічені хвилини: найшвидше універсальне тісто для пиріжків.