Що приготувати на свято: рецепт простого, але дуже ароматного тарта з листкового тіста

8 березня – чудова нагода потішити себе та рідних ароматною випічкою. Тарт із листкового тіста – це той варіант, коли смакота поєднується з простотою приготування.

Хрустка основа, ніжна начинка й безмежний простір для кулінарних експериментів. Головна перевага тарту – його універсальність, повідомляє 24 Канал з посиланням на kuchnia. Його можна зробити солодким чи солоним та додавати будь-які улюблені інгредієнти.

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Рецепт тарта з листкового тіста

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка готового листкового тіста;

– 250 грамів шпинату;

– приблизно 10 помідорів черрі;

– 1 пачка блакитного сиру (наприклад, камамбер);

– 1 зубчик часнику;

– пів цибулини;

– 50 грамів тертого жовтого сиру або моцарели;

– 2 яйця;

– 200 грамів вершків 30%;

– масло – для змащування;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– італійські трави – до смаку.

Приготування:

Увімкніть духовку й розігрійте її до 200 градусів. Очистьте та дрібно поріжте цибулю й часник. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю оливкової олії. Коли стануть прозорими, додайте шпинат і тушкуйте, поки він не зів’яне. Всипте перець і сіль до смаку. Залиште шпинат охолоджуватися. Підготуйте форму – вона може бути круглою або прямокутною. Щоб тісто не прилипало, змастіть дно й стінки форми вершковим або оливковою олією. Викладіть у форму тісто й наколіть його виделкою. Поставте в розігріту духовку й випікайте приблизно 10 хвилин, поки тісто не підрум’яниться. Тим часом помийте й розріжте навпіл помідори чері. Поріжте блакитний сир скибочками або більшими кубиками. У мисці змішайте яйця з вершками, додайте сіль, перець і зелень до смаку. Ретельно перемішайте й додайте тертий сир. Коли тісто злегка підрум’яниться, дістаньте форму з духовки. Викладіть на основу шпинат, потім половинки помідорів і блакитний сир. Залийте все яєчною сумішшю – вона не повинна повністю покривати всі інгредієнти, а лише їх з’єднати. Випікайте приблизно 20 хвилин, поки пиріг із листкового тіста не стане золотисто-коричневим зверху.

Смачного!

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