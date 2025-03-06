Хрустящая основа, нежная начинка и безграничный простор для кулинарных экспериментов. Главное преимущество тарта – его универсальность, сообщает 24 Канал со ссылкой на kuchnia. Его можно сделать сладким или соленым и добавлять любые любимые ингредиенты.

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Рецепт тарта из слоеного теста

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 упаковка готового слоеного теста;

– 250 граммов шпината;

– примерно 10 помидоров черри;

– 1 пачка голубого сыра (например, камамбер);

– 1 зубчик чеснока;

– половина луковицы;

– 50 граммов тертого желтого сыра или моцареллы;

– 2 яйца;

– 200 граммов сливок 30%;

– масло – для смазывания;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– итальянские травы – по вкусу.

Приготовление:

Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов. Очистите и мелко порежьте лук и чеснок. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Когда станут прозрачными, добавьте шпинат и тушите, пока он не завянет. Всыпьте перец и соль по вкусу. Оставьте шпинат охлаждаться. Подготовьте форму – она может быть круглой или прямоугольной. Чтобы тесто не прилипало, смажьте дно и стенки формы сливочным или оливковым маслом. Выложите в форму тесто и наколите его вилкой. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 10 минут, пока тесто не подрумянится. Тем временем помойте и разрежьте пополам помидоры черри. Порежьте голубой сыр ломтиками или крупными кубиками. В миске смешайте яйца со сливками, добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Тщательно перемешайте и добавьте тертый сыр. Когда тесто слегка подрумянится, достаньте форму из духовки. Выложите на основу шпинат, затем половинки помидоров и голубой сыр. Залейте все яичной смесью – она не должна полностью покрывать все ингредиенты, а лишь их соединить. Выпекайте примерно 20 минут, пока пирог из слоеного теста не станет золотисто-коричневым сверху.

Приятного аппетита!

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