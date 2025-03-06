Хрустка основа, ніжна начинка й безмежний простір для кулінарних експериментів. Головна перевага тарту – його універсальність, повідомляє 24 Канал з посиланням на kuchnia. Його можна зробити солодким чи солоним та додавати будь-які улюблені інгредієнти.
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Рецепт тарта з листкового тіста
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка готового листкового тіста;
– 250 грамів шпинату;
– приблизно 10 помідорів черрі;
– 1 пачка блакитного сиру (наприклад, камамбер);
– 1 зубчик часнику;
– пів цибулини;
– 50 грамів тертого жовтого сиру або моцарели;
– 2 яйця;
– 200 грамів вершків 30%;
– масло – для змащування;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– італійські трави – до смаку.
Приготування:
- Увімкніть духовку й розігрійте її до 200 градусів.
- Очистьте та дрібно поріжте цибулю й часник. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю оливкової олії. Коли стануть прозорими, додайте шпинат і тушкуйте, поки він не зів’яне. Всипте перець і сіль до смаку.
- Залиште шпинат охолоджуватися.
- Підготуйте форму – вона може бути круглою або прямокутною. Щоб тісто не прилипало, змастіть дно й стінки форми вершковим або оливковою олією.
- Викладіть у форму тісто й наколіть його виделкою.
- Поставте в розігріту духовку й випікайте приблизно 10 хвилин, поки тісто не підрум’яниться.
- Тим часом помийте й розріжте навпіл помідори чері. Поріжте блакитний сир скибочками або більшими кубиками.
- У мисці змішайте яйця з вершками, додайте сіль, перець і зелень до смаку.
- Ретельно перемішайте й додайте тертий сир.
- Коли тісто злегка підрум’яниться, дістаньте форму з духовки. Викладіть на основу шпинат, потім половинки помідорів і блакитний сир.
- Залийте все яєчною сумішшю – вона не повинна повністю покривати всі інгредієнти, а лише їх з’єднати.
- Випікайте приблизно 20 хвилин, поки пиріг із листкового тіста не стане золотисто-коричневим зверху.
Смачного!
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