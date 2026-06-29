29 червня, 10:03
Не тільки з вишнями: вареники з черешнями виходять ніжніші й солодші
Літні вареники можна приготувати не тільки з вишнями, а й з черешнями – тоді смак буде м’якшим і солодшим. Вони стануть зіркою сезону!
Такі вареники можна подавати зі сметаною, вершками, солодким сиром або йогуртом. Вони смакують одразу після варіння, але частину зручно заморозити й залишити на інший день, пише Kwestia smaku.
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Як приготувати вареники з черешнями?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: приблизно 40 штук
Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– дрібка солі;
– 200 мілілітрів гарячої води;
– 25 грамів вершкового масла або олії;
– приблизно 400 грамів вишень або черешень;
– ванільний сир, вершки з цукром або грецький йогурт із цукром для подавання.
Вони на смак неймовірні / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Борошно просійте в миску та додайте дрібку солі.
- Вершкове масло розтопіть у гарячій воді або замість масла влийте олію. Поступово додайте рідину до борошна, перемішуючи все ложкою.
- Коли інгредієнти почнуть з’єднуватися, перекладіть тісто на присипану борошном поверхню та місіть руками приблизно 5 хвилин.
- За потреби підсипайте трохи борошна, щоб тісто не прилипало до рук і дошки.
- Готове тісто покладіть у миску, накрийте рушником і залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього знову викладіть його на робочу поверхню та вимісіть ще 1 – 2 хвилини.
- Розділіть тісто на 3 – 4 частини й кожну розкачайте в тонкий пласт завтовшки приблизно 2 – 3 міліметри, за потреби присипаючи борошном дошку та качалку.
- Вишні або черешні промийте, видаліть плодоніжки, обсушіть ягоди та вийміть кісточки. Невеликою склянкою виріжте з тіста кружальця.
- У центр кожного покладіть по одній ягоді або повну чайну ложку начинки, складіть тісто навпіл і ретельно защипніть краї.
- Сформовані вареники викладайте на дошку або стільницю, злегка присипану борошном. У великій каструлі закип’ятіть підсолену воду.
- Коли вона закипить, опускайте вареники партіями, приблизно по 15 штук.
- Після повторного закипання зменште вогонь до середнього й варіть приблизно 2 – 2,5 хвилини з моменту, коли вареники спливуть на поверхню.
- Готовність можна перевірити, діставши один вареник: тісто має бути м’яким.
- Виймайте вареники шумівкою та викладайте на тарілку або деко, залишаючи між ними трохи місця.
- Подавайте з ванільним сиром, вершками з цукром або грецьким йогуртом із цукром.