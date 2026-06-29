Такі вареники можна подавати зі сметаною, вершками, солодким сиром або йогуртом. Вони смакують одразу після варіння, але частину зручно заморозити й залишити на інший день, пише Kwestia smaku.

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Як приготувати вареники з черешнями?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: приблизно 40 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 200 мілілітрів гарячої води;

– 25 грамів вершкового масла або олії;

– приблизно 400 грамів вишень або черешень;

– ванільний сир, вершки з цукром або грецький йогурт із цукром для подавання.

Вони на смак неймовірні / Фото kwestia smaku

Приготування: