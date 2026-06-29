Такие вареники можно подавать со сметаной, сливками, сладким творогом или йогуртом. Они особенно вкусны сразу после варки, но часть удобно заморозить и оставить на следующий день, пишет Kwestia smaku.

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Как приготовить вареники с черешней?

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: примерно 40 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки;

– щепотка соли;

– 200 миллилитров горячей воды;

– 25 граммов сливочного масла или растительного масла;

– примерно 400 граммов вишен или черешен;

– ванильный творог, сливки с сахаром или греческий йогурт с сахаром для подачи.

Они невероятно вкусные / Фото kwestia smaku

Приготовление: