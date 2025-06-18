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18 червня, 10:45
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Шашлик не обовʼязковий: що приготувати на День пікніка

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • 18 червня відзначають День пікніка.
  • Можна насолодитися смачними стравами на природі без особливої підготовки. 

18 червня у світі відзначають День пікніка. Це чудова нагода вибратися з рідними на природу та провести час разом.

Секрет вдалого пікніка – гарна компанія та смачні страви. 24 Канал пропонує добірку рецептів, з якими можна вирушати на природу навіть без особливої підготовки. 

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Рецепт курячих гомілок

  • Час: 2 години
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 8 курячих гомілок;
– 2 столові ложки паприки;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки майонезу;
– 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування

  1. Добре промийте курячі гомілки під проточною водою, потім обсушіть їх паперовими рушниками.

  2. Перекладіть м’ясо в глибоку миску або контейнер.

  3. Для маринаду змішайте сіль, майонез і мелену паприку, додайте подрібнений часник і ретельно перемішайте до однорідності.

  4. Обмастіть гомілки отриманою сумішшю, накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 1 годину.

  5. Після маринування викладіть гомілки на решітку гриля або духовки. Обсмажуйте до рум’яної скоринки й повної готовності.

Рецепт грибів на решітці

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка естрагону;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. Гриби ретельно промийте під водою та очистіть від шкірки.

  2. Складіть печериці у велику миску, додайте улюблені спеції та майонез.

  3. Добре перемішайте гриби руками, щоб маринад рівномірно покрив кожен гриб.

  4. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште в холодильнику маринуватися приблизно на 40 хвилин.

  5. Після маринування викладіть печериці на решітку й смажте до рум’яності та м’якості.

Рецепт картоплі на шампурі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка розмарину;
– 2 столові ложки олії.

Приготування

  1. Картоплю добре промийте під проточною водою, після чого витріть насухо паперовим рушником.

  2. Наріжте бульби кружечками середньої товщини та складіть у велику миску.

  3. Полийте картоплю рослинною олією, додайте сухий розмарин і сіль. Добре перемішайте руками, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий спеціями.

  4. Насадіть кружечки на шампури.

  5. Обсмажуйте на мангалі до появи золотистої скоринки та м’якості всередині.

Лаваш з моцарелою на сітці

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 300 грамів лаваша;
– 200 грамів моцарели.

Приготування

  1. Розріжте лаваш на квадрати розміром приблизно 12 на 12 сантиметрів або трохи більші, усе залежить від того, якого розміру у вас лаваш.

  2. Моцарелу натріть на великій тертці.

  3. На кожен шматочок лаваша викладіть трохи натертого сиру та загорніть у формі трубочки.

  4. Складіть рулетики на решітку гриля.

  5. Смажте на мангалі до появи рум’яної, хрусткої скоринки.

Рецепт овочів з хумусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 5

Інгредієнти:
– помідори;
– огірки;
– редиска;
– солодкий перець;
– морква;
– зелена цибуля.

Приготування

  1. Добре вимийте всі овочі та наріжте їх у зручній для вас формі.

  2. Складіть підготовлені овочі у контейнер або на тарілку.

  3. Подавайте разом із хумусом як легку закуску або перекус.

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