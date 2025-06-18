Шашлик не обовʼязковий: що приготувати на День пікніка
- 18 червня відзначають День пікніка.
- Можна насолодитися смачними стравами на природі без особливої підготовки.
18 червня у світі відзначають День пікніка. Це чудова нагода вибратися з рідними на природу та провести час разом.
Секрет вдалого пікніка – гарна компанія та смачні страви. 24 Канал пропонує добірку рецептів, з якими можна вирушати на природу навіть без особливої підготовки.
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Рецепт курячих гомілок
- Час: 2 години
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 8 курячих гомілок;
– 2 столові ложки паприки;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки майонезу;
– 3 – 4 зубчики часнику.
Приготування:
Добре промийте курячі гомілки під проточною водою, потім обсушіть їх паперовими рушниками.
Перекладіть м’ясо в глибоку миску або контейнер.
Для маринаду змішайте сіль, майонез і мелену паприку, додайте подрібнений часник і ретельно перемішайте до однорідності.
Обмастіть гомілки отриманою сумішшю, накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 1 годину.
Після маринування викладіть гомілки на решітку гриля або духовки. Обсмажуйте до рум’яної скоринки й повної готовності.
Рецепт грибів на решітці
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка естрагону;
– сіль до смаку.
Приготування:
Гриби ретельно промийте під водою та очистіть від шкірки.
Складіть печериці у велику миску, додайте улюблені спеції та майонез.
Добре перемішайте гриби руками, щоб маринад рівномірно покрив кожен гриб.
Накрийте миску харчовою плівкою та залиште в холодильнику маринуватися приблизно на 40 хвилин.
Після маринування викладіть печериці на решітку й смажте до рум’яності та м’якості.
Рецепт картоплі на шампурі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка розмарину;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
Картоплю добре промийте під проточною водою, після чого витріть насухо паперовим рушником.
Наріжте бульби кружечками середньої товщини та складіть у велику миску.
Полийте картоплю рослинною олією, додайте сухий розмарин і сіль. Добре перемішайте руками, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий спеціями.
Насадіть кружечки на шампури.
Обсмажуйте на мангалі до появи золотистої скоринки та м’якості всередині.
Лаваш з моцарелою на сітці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 300 грамів лаваша;
– 200 грамів моцарели.
Приготування:
Розріжте лаваш на квадрати розміром приблизно 12 на 12 сантиметрів або трохи більші, усе залежить від того, якого розміру у вас лаваш.
Моцарелу натріть на великій тертці.
На кожен шматочок лаваша викладіть трохи натертого сиру та загорніть у формі трубочки.
Складіть рулетики на решітку гриля.
Смажте на мангалі до появи рум’яної, хрусткої скоринки.
Рецепт овочів з хумусом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 5
Інгредієнти:
– помідори;
– огірки;
– редиска;
– солодкий перець;
– морква;
– зелена цибуля.
Приготування:
Добре вимийте всі овочі та наріжте їх у зручній для вас формі.
Складіть підготовлені овочі у контейнер або на тарілку.
Подавайте разом із хумусом як легку закуску або перекус.
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