Секрет удачного пикника – хорошая компания и вкусные блюда. 24 Канал предлагает подборку рецептов, с которыми можно отправляться на природу даже без особой подготовки.
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Рецепт куриных голеней
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 8 куриных голеней;
– 2 столовые ложки паприки;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 3 – 4 зубчика чеснока.
Приготовление:
Хорошо промойте куриные голени под проточной водой, затем обсушите их бумажными полотенцами.
Переложите мясо в глубокую миску или контейнер.
Для маринада смешайте соль, майонез и молотую паприку, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте до однородности.
Обмажьте голени полученной смесью, накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
После маринования выложите голени на решетку гриля или духовки. Обжаривайте до румяной корочки и полной готовности.
Рецепт грибов на решетке
- Время: 60 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка эстрагона;
– соль по вкусу.
Приготовление:
Грибы тщательно промойте под водой и очистите от кожуры.
Сложите шампиньоны в большую миску, добавьте любимые специи и майонез.
Хорошо перемешайте грибы руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый гриб.
Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике мариноваться примерно на 40 минут.
После маринования выложите шампиньоны на решетку и жарьте до румяности и мягкости.
Рецепт картофеля на шампуре
- Время: 60 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка розмарина;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
Картофель хорошо промойте под проточной водой, после чего вытрите насухо бумажным полотенцем.
Нарежьте клубни кружочками средней толщины и сложите в большую миску.
Полейте картофель растительным маслом, добавьте сухой розмарин и соль. Хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.
Насадите кружочки на шампуры.
Обжаривайте на мангале до появления золотистой корочки и мягкости внутри.
Лаваш с моцареллой на сетке
- Время: 20 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 300 граммов лаваша;
– 200 граммов моцареллы.
Приготовление:
Разрежьте лаваш на квадраты размером примерно 12 на 12 сантиметров или чуть больше, все зависит от того, какого размера у вас лаваш.
Моцареллу натрите на крупной терке.
На каждый кусочек лаваша выложите немного натертого сыра и заверните в форме трубочки.
Сложите рулетики на решетку гриля.
Жарьте на мангале до появления румяной, хрустящей корочки.
Рецепт овощей с хумусом
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 5
Ингредиенты:
– помидоры;
– огурцы;
– редиска;
– сладкий перец;
– морковь;
– зеленый лук.
Приготовление:
Хорошо вымойте все овощи и нарежьте их в удобной для вас форме.
Сложите подготовленные овощи в контейнер или на тарелку.
Подавайте вместе с хумусом как легкую закуску или перекус.
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