Не нужно фритюра и лишнего жира, чтобы насладиться хрустом любимой картошечки. Знаменитые шефы знают секрет с одним ингредиентом, и это – элементарная мука, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как приготовить хрустящую картошку

Мука образует тоненькую корочку, которая защищает кусочки от чрезмерного впитывания масла. В результате ваша картошечка будет хрустящей снаружи и нежной внутри.

Главное – не накладывать на сковороду или противень много картофеля за один раз. В противном случае достичь желаемого результата не удастся.

Как все нужно сделать? Нарежьте картофель как вам нравится: кружочками, дольками или брусками. Затем замочите его в холодной воде на 15 минут. Это поможет избавиться от лишнего крахмала, иначе во время жарки все слипнется.

После замачивания картофель обязательно вытрите насухо. Это критический этап. Если останется вода, мука не прилипнет как следует, масло начнет разбрызгиваться, а температура в сковородке упадет. Картофель будет тушиться, а не жариться.

В миске смешайте 2 – 3 столовые ложки муки с солью и любимыми специями: паприкой, чесноком, черным перцем или куркумой для цвета. Добавьте в смесь сухой картофель. Чтобы равномерно покрыть каждый кусочек, можно положить все в пакет с застежкой или пластиковый контейнер с крышкой и хорошо потрясти.

Как бы вы не готовили картофель, не спешите его переворачивать, дайте время корочке "схватиться".

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