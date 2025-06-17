Не потрібно фритюру та зайвого жиру, аби насолодитися хрусткістю улюбленої картопельки. Знамениті шефи знають секрет з одним інгредієнтом, і це – елементарне борошно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як приготувати хрустку картоплю

Борошно утворює тоненьку скоринку, яка захищає шматочки від надмірного вбирання олії. В результаті ваша картопелька буде хрумкою ззовні та ніжною всередині.

Головне – не накладати на пательню чи деко забагато картоплі за один раз. В іншому випадку досягнути бажаного результату не вдасться.

Як все потрібно зробити? Наріжте картоплю як вам до вподоби: кружальцями, часточками або брусками. Потім замочіть її в холодній воді на 15 хвилин. Це допоможе позбутися зайвого крохмалю, інакше під час смаження все злипнеться.

Після замочування картоплю обов’язково витріть насухо. Це критичний етап. Якщо залишиться вода, борошно не прилипне як слід, олія почне розбризкуватись, а температура в сковорідці впаде. Картопля буде тушкуватися, а не смажитися.

У мисці змішайте 2 – 3 столові ложки борошна з сіллю та улюбленими спеціями: паприкою, часником, чорним перцем або куркумою для кольору. Додайте в суміш суху картоплю. Щоб рівномірно покрити кожен шматочок, можна покласти все в пакет із застібкою або пластиковий контейнер із кришкою й добре потрясти.

Як би ви не готували картоплю, не поспішайте її перевертати, дайте час скоринці "схопитися".

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