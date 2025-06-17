Щоб не помилятися з вибором плоду, варто знати кілька хитрощів. Як обрати найстигліший і найсолодший кавун, розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Як дізнатися, що кавун стиглий і солодкий

Перевірте "мереживний" візерунок на шкірці

Наявність тонких світлих ліній, що нагадують павутиння або тріщини на шкірці кавуна, відомих як "мереживний" візерунок, слугує індикатором солодкого смаку. Ці позначки свідчать про те, що бджоли активно запилюють квітку кавуна, в результаті чого плід багатий на цукор.

За словами фахівців, чим більше таких візерунків, тим солодший кавун, швидше за все, буде.

Зверніть увагу на "ґудзик" навпроти хвостика

Також ключовий показник спілості кавуна розташований на протилежному кінці хвостика плоду. Це невелике кругле заглиблення, яке зазвичай називають "ґудзиком" або "пупком", відіграє вирішальну роль у визначенні якості кавуна.

Маленький і щільний пупок зазвичай означає, що плід стиглий. І навпаки, більший і глибший – може вказувати на велику кількість внутрішніх волокон, що призводить до водянистої текстури і меншої солодкості м'якоті.



Як обрати найсмачніший кавун / Фото Unsplash

Покрутіть кавун і прислухайтесь

У пошуках ідеального кавуна традиційні методи постукування можуть виявитися не найнадійнішим підходом. Експерти рекомендують альтернативну техніку: обережно покрутіть кавун у руках, піднісши його до вуха. Якщо відчувається легке "булькання" або вібрація, це свідчить про те, що плід стиглий і соковитий, недозрілий кавун – не видаватиме жодного звуку.

Перевірте пляму знизу

При виборі ідеального кавуна рекомендується звернути увагу на пляму на нижній частині плоду. Ця ділянка має бути яскраво-жовтого відтінку.

Крім того, покупцям варто обирати кавуни середнього розміру, оскільки саме вони найчастіше виявляються найбільш смачними.

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