Саме тому слід навчитися вибирати полуницю без нітратів. Під час придбання цієї ягоди потрібно звернути увагу всього на 5 речей, пише 24 Канал.
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Як обрати полуницю без нітратів
- Колір
Експерти рекомендують обирати стиглу та яскраву червону полуницю. Закликають бути обережними з ягодами, що мають неприродний восковий блиск – це часто свідчить про те, що продукція вирощується із застосуванням штучних добрив.
- Запах
Натуральні ягоди мають сильний і приємний аромат. Якщо полуниця легко пахне, ймовірно, вона або недозріла, або була вирощена з використанням хімічних методів.
- Текстура
При виборі полуниці бажано віддавати перевагу твердим ягодам, а не придушеним. При цьому слід стежити й за тим, щоб вони не були занадто твердими.
Зазвичай рекомендують купувати полуницю на місцевих ринках, скуштувавши її.
Метод перевірки вдома: намочіть полуницю у воді – через невеликий проміжок часу натуральна полуниця почне пускати сік, оброблена ж буде залишатися твердою.
Як обрати полуницю без нітратів / Фото Unsplash
- Плодоніжка
Також експерти вказують на те, що полуниця, яка має зелений колір і свіжий вигляд, швидше за все, щойно зібрана з грядки. Однак, слід остерігатися ягід з білою смужкою, оскільки це може свідчити про обробку пестицидами.
Крім того, взаємозв'язок між полуницею та її листям може дати додаткове уявлення про смакові якості. Помітний проміжок між ягодою і листям свідчить про солодкість, тоді як щільно прилегле листя вкаже на кислий смак.
- Насіння на ягодах
Якщо насіння на полуниці має опуклу форму, швидше за все, вона ще не повністю дозріла. І навпаки, якщо насіння виглядає злегка заглибленим – досягли оптимальної стиглості.
А раніше 24 Канал розповідав, як зберегти полуницю свіжою надовго.