Саме тому слід навчитися вибирати полуницю без нітратів. Під час придбання цієї ягоди потрібно звернути увагу всього на 5 речей, пише 24 Канал.

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Як обрати полуницю без нітратів

Колір

Експерти рекомендують обирати стиглу та яскраву червону полуницю. Закликають бути обережними з ягодами, що мають неприродний восковий блиск – це часто свідчить про те, що продукція вирощується із застосуванням штучних добрив.

Запах

Натуральні ягоди мають сильний і приємний аромат. Якщо полуниця легко пахне, ймовірно, вона або недозріла, або була вирощена з використанням хімічних методів.

Текстура

При виборі полуниці бажано віддавати перевагу твердим ягодам, а не придушеним. При цьому слід стежити й за тим, щоб вони не були занадто твердими.

Зазвичай рекомендують купувати полуницю на місцевих ринках, скуштувавши її.

Метод перевірки вдома: намочіть полуницю у воді – через невеликий проміжок часу натуральна полуниця почне пускати сік, оброблена ж буде залишатися твердою.



Як обрати полуницю без нітратів / Фото Unsplash

Плодоніжка

Також експерти вказують на те, що полуниця, яка має зелений колір і свіжий вигляд, швидше за все, щойно зібрана з грядки. Однак, слід остерігатися ягід з білою смужкою, оскільки це може свідчити про обробку пестицидами.

Крім того, взаємозв'язок між полуницею та її листям може дати додаткове уявлення про смакові якості. Помітний проміжок між ягодою і листям свідчить про солодкість, тоді як щільно прилегле листя вкаже на кислий смак.

Насіння на ягодах

Якщо насіння на полуниці має опуклу форму, швидше за все, вона ще не повністю дозріла. І навпаки, якщо насіння виглядає злегка заглибленим – досягли оптимальної стиглості.

А раніше 24 Канал розповідав, як зберегти полуницю свіжою надовго.