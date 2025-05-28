Именно поэтому следует научиться выбирать клубнику без нитратов. Во время приобретения этой ягоды нужно обратить внимание всего на 5 вещей, пишет 24 Канал.

Читайте также Натереть сыр больше не проблема: не растает и не прилипнет к рукам – 2 способа

Как выбрать клубнику без нитратов

Цвет

Эксперты рекомендуют выбирать спелую и яркую красную клубнику. Призывают быть осторожными с ягодами, имеющими неестественный восковой блеск – это часто свидетельствует о том, что продукция выращивается с применением искусственных удобрений.

Запах

Натуральные ягоды имеют сильный и приятный аромат. Если клубника легко пахнет, вероятно, она либо недозрела, либо была выращена с использованием химических методов.

Текстура

При выборе клубники желательно отдавать предпочтение твердым ягодам, а не придавленным. При этом следует следить и за тем, чтобы они не были слишком твердыми.

Обычно рекомендуют покупать клубнику на местных рынках, попробовав ее.

Метод проверки дома: намочите клубнику в воде – через небольшой промежуток времени натуральная клубника начнет пускать сок, обработанная же будет оставаться твердой.



Как выбрать клубнику без нитратов / Фото Unsplash

Плодоножка

Также эксперты указывают на то, что клубника, которая имеет зеленый цвет и свежий вид, скорее всего, только что собранная с грядки. Однако, следует остерегаться ягод с белой полоской, поскольку это может свидетельствовать об обработке пестицидами.

Кроме того, взаимосвязь между клубникой и ее листьями может дать дополнительное представление о вкусовых качествах. Заметный промежуток между ягодой и листьями свидетельствует о сладости, тогда как плотно прилегающие листья укажут на кислый вкус.

Семена на ягодах

Если семена на клубнике имеют выпуклую форму, скорее всего, она еще не полностью созрела. И наоборот, если семена выглядят слегка углубленными – достигли оптимальной спелости.

А ранее 24 Канал рассказывал, как сохранить клубнику свежей надолго.