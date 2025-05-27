Однак, досвідчені кухарі мають свої секрети, які допоможуть впоратися з даною проблемою. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Woman24.

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Як натерти сир, щоб він не злипався

Заморожування

Цей метод підійде в тому випадку, якщо вам потрібно подрібнити м'які сорти сиру. Натерти на тертці заморожений сир зазвичай вимагає спеціальної техніки, але цей новий підхід пропонує просте рішення.

Для приготування загорніть обраний шматок сиру та тертку в харчову плівку. Помістіть загорнуті продукти в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин. Після цього короткого періоду охолодження господині побачать, що натерти м'який сир на тертці – легко.

Рослинна олія

Для початку візьміть невелику кількість рослинної олії, переконавшись, що вона не має сильних, стійких запахів, які можуть погіршити смак сиру.

Потім нанесіть олію на ріжучу поверхню терки. Ця техніка не тільки полегшує плавне натирання будь-якого типу сиру, але й зберігає тертку чистою протягом усього процесу.

А ви знаєте: причина, чому бризкає олія.